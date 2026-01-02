El Gobierno nacional autorizó un aumento del 1,3% en los precios de los biocombustibles

El gobierno de Javier Milei dispuso un ajuste del 1,3% en los precios de los biocombustibles que se mezclan de forma obligatoria con los combustibles fósiles, una actualización que comenzará a regir desde enero.
La decisión quedó formalizada este viernes a través de las resoluciones 611 y 612 de la Secretaría de Energía, publicadas en el Boletín Oficial.
El incremento alcanza tanto al bioetanol de caña de azúcar como al de maíz, utilizados en la mezcla con las naftas, que registran una suba del 1,3%. En el mismo porcentaje se actualizó el precio del biodiesel, que se combina con el gasoil.
En paralelo, la administración libertaria volvió a aplicar una actualización parcial de los impuestos a los combustibles líquidos (ICL) y al dióxido de carbono (IDC), un ajuste que se traslada de manera directa al precio final por litro de nafta y gasoil.
Con la nueva disposición, el precio del bioetanol de caña de azúcar quedó establecido en $976,45 por litro, mientras que el bioetanol de maíz se fijó en $894,94 por litro, ambos con un aumento del 1,3%.
En tanto, el biodiesel destinado a la mezcla obligatoria con el gasoil pasó de $1.775.230 a $1.797.881 por tonelada, lo que representa también una suba del 1,3% respecto del valor previo, consignó el sitio TN.