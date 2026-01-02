La AFA confirmó los árbitros internacionales para este año: conocé quiénes son y cuáles tienen chances de ir al Mundial

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se anunciaron los nombres de los diez árbitros y otros tantos jueces de línea que tendrán el rango de internacionales en 2026. Entre ellos figuran algunos con proyección a futuro y otros con un gran presente, entre quienes saldrán los representantes argentinos en la Copa del Mundo, el próximo junio.
Los elegidos, únicos que podrán dirigir torneos Conmebol, tanto en clubes como en selecciones, son: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez, Darío Herrera, Leandro Rey Hilfer, Nazareno Arasa, Sebastián Zunino, Andrés Gariano, Luis Lobo Medina, Nicolás Ramírez y Sebastián Martínez Beligoy (sobrino de Federico Beligoy, el jefe de árbitros de la AFA).
Además, también se difundió la lista de jueces de línea que podrán incursionar en el plano internacional. Ellos son: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Pablo González, Facundo Rodríguez, Sebastián Raineri, José Savorani, Pablo Acevedo y Juan José Mamaní.
En el caso del tucumano Lobo Medina, será internacional por segundo año consecutivo. El oriundo de La Banda del Río Salí, dirige en la Liga Profesional desde 2022, en 2025 actuó en partidos de Copa Libertadores, y tuvo una exótica experiencia arbitrando en un partido de la liga de Arabia Saudita, en el marco de un convenio entre la AFA y la federación saudí.
La carrera hacia el Mundial
De los diez de la lista internacional, solo tres son los que mantienen chances de ser mundialistas: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera. Ellos están confirmados para el Seminario FIFA que se realizará en Río de Janeiro a partir del 12 de enero; allí, el ente rector del fútbol mundial los evaluará, y en marzo tomará una decisión.
Estos encuentros de preparación final consisten en pruebas físicas rigurosas (si no pasan los tiempos mínimos quedan fuera automáticamente), unificación de criterios (análisis de jugadas como manos y fuera de juego) y prácticas en campo (sesiones reales con juveniles para medir posicionamiento y lectura de juego).
Se estima que Tello (quien ya dirigió en Catar 2022) sería número puesto, y la pulseada final se daría entre Herrera y Falcón Pérez.
A su vez, los asistentes que dirán presente en esas pruebas y mantienen la esperanza de estar en la máxima cita del deporte son: Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (forman equipo con Tello y están prácticamente adentro), Cristian Navarro y José Savorani (en tándem con Herrera) y Facundo Rodríguez y Maximiliano del Yesso (acompañan a Falcón Pérez).
Por el lado del VAR, son cuatro los jueces que siguen en carrera: Hernán Mastrángelo, Mauro Vigliano, Silvio Trucco y Salomé Di Iorio. Ellos también rendirán examen ante la FIFA a mediados de este mes y el organismo tendrá la última palabra.