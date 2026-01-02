La AFA confirmó los árbitros internacionales para este año: conocé quiénes son y cuáles tienen chances de ir al Mundial

En el caso del tucumano Lobo Medina, será internacional por segundo año consecutivo. El oriundo de La Banda del Río Salí, dirige en la Liga Profesional desde 2022, en 2025 actuó en partidos de Copa Libertadores, y tuvo una exótica experiencia arbitrando en un partido de la liga de Arabia Saudita, en el marco de un convenio entre la AFA y la federación saudí.