Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

La AFA confirmó los árbitros internacionales para este año: conocé quiénes son y cuáles tienen chances de ir al Mundial

La casa madre del fútbol argentino difundió la lista de referís y jueces de línea habilitados para participar en partidos internacionales, y la carrera para llegar a la Copa del Mundo entra en su recta final. El tucumano Lobo Medina continúa en la nómina.

FIJA. Facundo Tello es considerado una garantía por FIFA, y su lugar en la Copa del Mundo está prácticamente asegurado. FIJA. Facundo Tello es considerado una garantía por FIFA, y su lugar en la Copa del Mundo está prácticamente asegurado.
Hace 2 Hs

Desde la Asociación del Fútbol Argentino se anunciaron los nombres de los diez árbitros y otros tantos jueces de línea que tendrán el rango de internacionales en 2026. Entre ellos figuran algunos con proyección a futuro y otros con un gran presente, entre quienes saldrán los representantes argentinos en la Copa del Mundo, el próximo junio.

Los elegidos, únicos que podrán dirigir torneos Conmebol, tanto en clubes como en selecciones, son: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez, Darío Herrera, Leandro Rey Hilfer, Nazareno Arasa, Sebastián Zunino, Andrés Gariano, Luis Lobo Medina, Nicolás Ramírez y Sebastián Martínez Beligoy (sobrino de Federico Beligoy, el jefe de árbitros de la AFA).

Además, también se difundió la lista de jueces de línea que podrán incursionar en el plano internacional. Ellos son: Juan Pablo Belatti, Gabriel Chade, Maximiliano Del Yesso, Cristian Navarro, Pablo González, Facundo Rodríguez, Sebastián Raineri, José Savorani, Pablo Acevedo y Juan José Mamaní.

SIGUE. Luis Lobo Medina continuará representando a Tucumán a lo largo y ancho del continente. SIGUE. Luis Lobo Medina continuará representando a Tucumán a lo largo y ancho del continente.

En el caso del tucumano Lobo Medina, será internacional por segundo año consecutivo. El oriundo de La Banda del Río Salí, dirige en la Liga Profesional desde 2022, en 2025 actuó en partidos de Copa Libertadores, y tuvo una exótica experiencia arbitrando en un partido de la liga de Arabia Saudita, en el marco de un convenio entre la AFA y la federación saudí.

La carrera hacia el Mundial

De los diez de la lista internacional, solo tres son los que mantienen chances de ser mundialistas: Facundo Tello, Yael Falcón Pérez y Darío Herrera. Ellos están confirmados para el Seminario FIFA que se realizará en Río de Janeiro a partir del 12 de enero; allí, el ente rector del fútbol mundial los evaluará, y en marzo tomará una decisión.

Estos encuentros de preparación final consisten en pruebas físicas rigurosas (si no pasan los tiempos mínimos quedan fuera automáticamente), unificación de criterios (análisis de jugadas como manos y fuera de juego) y prácticas en campo (sesiones reales con juveniles para medir posicionamiento y lectura de juego).

Se estima que Tello (quien ya dirigió en Catar 2022) sería número puesto, y la pulseada final se daría entre Herrera y Falcón Pérez.

A su vez, los asistentes que dirán presente en esas pruebas y mantienen la esperanza de estar en la máxima cita del deporte son:  Juan Pablo Belatti y Gabriel Chade (forman equipo con Tello y están prácticamente adentro), Cristian Navarro y José Savorani (en tándem con Herrera) y Facundo Rodríguez y Maximiliano del Yesso (acompañan a Falcón Pérez).

Por el lado del VAR, son cuatro los jueces que siguen en carrera: Hernán Mastrángelo, Mauro Vigliano, Silvio Trucco y Salomé Di Iorio. Ellos también rendirán examen ante la FIFA a mediados de este mes y el organismo tendrá la última palabra.

Temas Buenos AiresAsociación del Fútbol ArgentinoMundial 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Argelia venció a Burkina Faso y Scaloni toma nota

Argelia venció a Burkina Faso y Scaloni toma nota

Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

Boca pone primera: esta tarde comienza su pretemporada para soñar con la Libertadores

El calor, un desafío clave para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El calor, un desafío clave para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

Miguel Borja se despidió de River con un distante mensaje en redes en su último día de contrato

Miguel Borja se despidió de River con un distante mensaje en redes en su último día de contrato

Juan Román Riquelme ya eligió al DT de Boca: quién será el entrenador en 2026

Juan Román Riquelme ya eligió al DT de Boca: quién será el entrenador en 2026

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
4

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
5

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
6

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Más Noticias
“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

“No estoy de acuerdo”: Cristiano Ronaldo habló del título de Argentina en Qatar y apuntó contra Messi

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Atlético Tucumán avanza en el mercado de pases; Colace podría sumar un volante que Belgrano acaba de liberar

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Fechas confirmadas para los primeros partidos de la Copa Argentina 2026: cuándo juegan San Martín y Atlético Tucumán

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Accidentes, operaciones, insultos y pruebas extremas: cómo Flavia Vallejo llegó a romper el techo del arbitraje tucumano

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Ignacio Galván se planta en Atlético Tucumán: el lateral izquierdo tiene muy claro qué es lo que quiere

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Comentarios