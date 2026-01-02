Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

Según documentación bancaria, societaria y laboral analizada por La Nación, el dinero terminó en manos de W Trading LLC, una sociedad registrada en Florida que figura a nombre de Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que en el pasado fue empleado de la Municipalidad de Lanús, estuvo inscripto como monotributista y llegó a percibir una asignación social. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, esa firma recibió 13 transferencias provenientes de TourProdEnter LLC, la agente comercial exclusiva de la AFA para el manejo de ingresos internacionales.