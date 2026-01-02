Secciones
Escándalo en la AFA: ahora apareció una nueva sociedad “pantalla” en Estados Unidos

El titular es un argentino que trabajó en la municipalidad de Lanús y hasta cobró una asignación social.

TITULAR. Matías Esteban Fernández figura en los papeles como “miembro” y único responsable de la sociedad en Miami. TITULAR. Matías Esteban Fernández figura en los papeles como “miembro” y único responsable de la sociedad en Miami.
Hace 1 Hs

Una nueva investigación del diario La Nación volvió a encender las alarmas sobre la operatoria internacional vinculada a los fondos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). La empresa contratada por la AFA para centralizar la recaudación de sus ingresos en el exterior no sólo habría desviado US$42 millones hacia cuatro sociedades sin actividad real en Miami, sino que además transfirió al menos US$2,3 millones a otra firma estadounidense cuyo responsable formal presenta un perfil económico incompatible con esos movimientos.

Según documentación bancaria, societaria y laboral analizada por La Nación, el dinero terminó en manos de W Trading LLC, una sociedad registrada en Florida que figura a nombre de Matías Esteban Fernández, un argentino de 45 años que en el pasado fue empleado de la Municipalidad de Lanús, estuvo inscripto como monotributista y llegó a percibir una asignación social. Entre noviembre de 2022 y septiembre de 2023, esa firma recibió 13 transferencias provenientes de TourProdEnter LLC, la agente comercial exclusiva de la AFA para el manejo de ingresos internacionales.

El volumen de fondos transferidos (un total de U$S2,2 millones) contrasta con el historial económico de Fernández. Registros oficiales indican que trabajó en el ámbito municipal, se dio de baja como monotributista por “cese de actividades” y fue beneficiario de una asignación familiar en 2018. Actualmente, según consta en la investigación periodística, residiría fuera del país.

W Trading LLC presenta rasgos que la emparentan con las otras cuatro sociedades bajo sospecha (Soagu Services LLC, Marmasch LLC, Velp LLC y Velpasalt LLC) que, de acuerdo con la misma investigación, habrían recibido en conjunto U$S 42 millones desviados desde la estructura financiera de la AFA. Al igual que ellas, W Trading no registró empleados, no exhibe actividad comercial verificable y declaró como domicilio la suite 228 del edificio ubicado en 1031 Ives Dairy Road, en Miami.

Ese inmueble alberga decenas de pequeñas firmas que operan bajo la modalidad de “oficina virtual”, un sistema que permite fijar domicilio legal sin presencia física ni actividad real. Según constataron en la investigación, el alquiler de salas en ese edificio se ofrece por horas, con tarifas mínimas, una característica habitual en estructuras societarias de bajo costo utilizadas como pantalla.

El análisis de las transferencias revela patrones coincidentes. Los envíos se realizaron en montos medianos, por debajo de los umbrales que suelen activar alertas automáticas antilavado, y en varios casos se efectuaron en las mismas fechas que giros destinados a las otras sociedades sospechadas. Un ejemplo emblemático ocurrió el 11 de mayo de 2023, cuando desde una cuenta de TourProdEnter en el banco Synovus se emitieron transferencias consecutivas a Velp LLC, Velpasalt LLC y W Trading LLC.

La primera transferencia a favor de W Trading se concretó el 2 de noviembre de 2022. Menos de un mes después, Fernández constituyó en la Argentina la sociedad Sfera Global Sports SA, que se presenta públicamente como una empresa de representación y gestión de futbolistas con alcance internacional. Sin embargo, la investigación de La Nación detectó múltiples inconsistencias: la firma no cuenta con CUIT, no figura registrada ante la agencia tributaria, informa teléfonos inexistentes y declara domicilios donde no opera ni es conocida.

Nadie sabe nada de la sociedad conformada por Fernández

Incluso en el edificio donde supuestamente tendría oficinas (el histórico Comega, en avenida Corrientes) negaron cualquier vínculo con la empresa. Lo mismo ocurrió en otra dirección consignada en documentos oficiales. En cuanto al domicilio personal declarado por Fernández, corresponde a un departamento modesto en el que vive su madre, quien aseguró que su hijo reside desde hace años en el exterior y manifestó sorpresa al ser consultada por su relación con el mundo del fútbol.

Esta nueva revelación se suma al entramado financiero que investiga la Justicia y refuerza las sospechas sobre el circuito de desvío de fondos internacionales vinculados a la AFA. Como en los casos anteriores, la investigación vuelve a exponer el uso de sociedades sin estructura real, domicilios virtuales y personas con escasa capacidad económica como engranajes de una operatoria que aún intenta ser desentrañada.

Temas Estados Unidos de AméricaBuenos AiresMiamiAsociación del Fútbol ArgentinoProvincia de Buenos Aires
