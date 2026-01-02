Ráfagas de cuatro segundos: el método de entrenamiento para mejorar el corazón en tiempo récord

El secreto reside en la intensidad. Al alcanzar el esfuerzo máximo de forma inmediata, el cuerpo responde adaptándose rápidamente. "Cuando entrenas con todas tus fuerzas durante 20 o 30 segundos, se acumula ácido láctico en los músculos y se vuelven muy duros", explica Edward Coyle, director del Laboratorio de Rendimiento Humano de la Universidad de Texas en Austin a Business Insider. Al reducir la ráfaga a solo cuatro segundos, se evitan el ardor y la fatiga extrema del entrenamiento convencional.