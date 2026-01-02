Secciones
Elon Musk es más rico que toda la Argentina: en cuánto quedó su patrimonio neto en 2025

El magnate volvió a consagrarse como el hombre más rico del mundo, título que ya había recibido a finales del 2024. Su fortuna supera naciones enteras y corporaciones multinacionales.

El patrimonio de Elon Musk supera el PBI de grandes naciones. El patrimonio de Elon Musk supera el PBI de grandes naciones. Fuente: Forbes
Hace 1 Hs

El cierre del año 2025 dejó una cifra que desafía cualquier lógica económica convencional. Elon Musk, el artífice de Tesla y SpaceX, consolidó una vez más su posición como el hombre más rico del planeta con un patrimonio que no solo compite con otros empresarios, sino con naciones enteras. De acuerdo con un análisis de Forbes, la riqueza personal del magnate alcanzó números que parecen sacados de una producción de ciencia ficción.

Este ascenso meteórico no solo lo mantiene en la cima del ranking mundial, sino que sitúa su capital acumulado por encima del Producto Interno Bruto (PIB) de países con economías históricas. La comparación es impactante: hoy, Musk posee una fortuna que supera toda la riqueza que genera la Argentina en un año, marcando un hito sin precedentes en la historia de las finanzas personales.

Un patrimonio que supera fronteras nacionales

Según los datos de la lista de multimillonarios en tiempo real de Forbes, la fortuna de Musk cerró el año en los 726.300 millones de dólares. Para tomar dimensión de este número, el análisis destaca que este capital supera el PIB de Argentina, estimado en unos 683.000 millones de dólares. Pero nuestro país no es el único que queda atrás en la comparación; también fueron superadas las economías de Bélgica (716.000 millones), Irlanda y Suecia.

Si el patrimonio de Musk fuera considerado el PIB de una nación, se ubicaría como la 23ª economía más grande del mundo, situándose por delante del  n.º 24 Bélgica (716.000 millones de dólares), el n.º 25 Irlanda (708.000 millones de dólares), el n.º 26 Argentina (683.000 millones de dólares) y el n.º 27 Suecia (662.000 millones de dólares) y justo detrás de Taiwán (884.000 millones de dólares), según el Fondo Monetario Internacional. Según indicaron desde Forbes, el patrimonio neto de Musk está valorado en poco menos de lo que era el mercado mundial de criptomonedas en 2018 y vale más del doble de la capitalización de mercado de ethereum (358.000 millones de dólares), la segunda criptomoneda más grande después de bitcoin (1,7 billones de dólares), en 2025, según CoinGecko.

El motor detrás de una riqueza récord

El salto exponencial en su cuenta bancaria tiene explicaciones claras en el mundo de los negocios. El gran impulsor de este 2025 fue la revalorización de SpaceX, que alcanzó una valoración de 800.000 millones de dólares, y la restitución de sus opciones sobre acciones de Tesla tras un fallo judicial clave en Delaware. Estos movimientos financieros inyectaron miles de millones de dólares a su cuenta personal en cuestión de meses.

Sobre este fenómeno, los especialistas siguieron de cerca cada hito, desde que rompió la barrera de los 400.000 millones hasta superar los 700.000 millones de dólares en tiempo récord. "Elon Musk se convirtió en la primera persona en la historia en tener un patrimonio de 700 mil millones de dólares después de que la Corte Suprema de Delaware le restituyera sus opciones sobre acciones de Tesla", explica el analista Matt Durot.

Musk frente a los gigantes corporativos

No solo las naciones quedan pequeñas frente a su figura. En el ámbito empresarial, Musk también marca una distancia sideral. Su fortuna actual es muy superior a la valoración de mercado de gigantes como Oracle (560.000 millones de dólares), la firma de salud Johnson & Johnson o el conglomerado de lujo francés LVMH, propiedad de Bernard Arnault.

Tras la aprobación de un nuevo paquete de compensación por parte de los accionistas de Tesla, Musk está en camino de convertirse en el primer "billonario" (en la escala que equivale a un millón de millones) de la historia. Por ahora, su riqueza es un recordatorio de cómo el poder tecnológico logró superar la escala de la economía de países enteros.

