Elon Musk es más rico que toda la Argentina: en cuánto quedó su patrimonio neto en 2025

Si el patrimonio de Musk fuera considerado el PIB de una nación, se ubicaría como la 23ª economía más grande del mundo, situándose por delante del n.º 24 Bélgica (716.000 millones de dólares), el n.º 25 Irlanda (708.000 millones de dólares), el n.º 26 Argentina (683.000 millones de dólares) y el n.º 27 Suecia (662.000 millones de dólares) y justo detrás de Taiwán (884.000 millones de dólares), según el Fondo Monetario Internacional. Según indicaron desde Forbes, el patrimonio neto de Musk está valorado en poco menos de lo que era el mercado mundial de criptomonedas en 2018 y vale más del doble de la capitalización de mercado de ethereum (358.000 millones de dólares), la segunda criptomoneda más grande después de bitcoin (1,7 billones de dólares), en 2025, según CoinGecko.