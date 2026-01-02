Escándalo en la AFA: una cuenta con dinero de la AFA realizó transferencias al hijo del "Brujo de la Selección"

Según reconstruyó en su investigación el diario La Nación, José Almaraz tuvo una carrera discreta como futbolista en la Argentina y luego se formó como entrenador junto a ex campeones del mundo de 1986. Sin embargo, su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue clave para su desembarco en el entorno de la selección argentina. A lo largo de los últimos años, estuvo presente en Copas América y en el Mundial de Qatar, con un rol informal que distintas fuentes describen como una suerte de “guía espiritual”.