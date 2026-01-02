Escándalo en la AFA: una cuenta con dinero de la AFA realizó transferencias al hijo del "Brujo de la Selección"

Otra investigación del diario La Nación volvió a poner el foco sobre los movimientos de dinero vinculados a la estructura financiera de la Asociación del Fútbol Argentino. Esta vez, el eje está puesto en una serie de transferencias mensuales que partieron desde cuentas en Estados Unidos hacia un destinatario radicado en el estado de Georgia.
De acuerdo con documentación bancaria estadounidense analizada por el medio, la primera transferencia se realizó el 14 de mayo de 2024. Desde entonces, y durante 17 meses consecutivos, se repitieron envíos por U$S 20.000, hasta completar un total de U$S 340.000. Los fondos salieron de una cuenta del Bank of America a nombre de TourProdEnter LLC, la empresa que desde diciembre de 2021 administra los ingresos internacionales de la AFA.
El receptor de esos giros fue Alejandro Almaraz, domiciliado en la ciudad de Atlanta. En esa misma dirección figura registrada “Passion Soccer Club”, una academia que se presenta como franquicia de la AFA en Estados Unidos y que está dirigida por su padre, José Almaraz, conocido en el ambiente del fútbol como “El Brujo”.
Según reconstruyó en su investigación el diario La Nación, José Almaraz tuvo una carrera discreta como futbolista en la Argentina y luego se formó como entrenador junto a ex campeones del mundo de 1986. Sin embargo, su cercanía con el presidente de la AFA, Claudio Tapia, fue clave para su desembarco en el entorno de la selección argentina. A lo largo de los últimos años, estuvo presente en Copas América y en el Mundial de Qatar, con un rol informal que distintas fuentes describen como una suerte de “guía espiritual”.
Esa relación quedó reflejada en imágenes públicas y en declaraciones del propio Almaraz, quien llegó a definirse como “amigo del presidente”. Incluso, su figura llamó la atención durante la previa del último amistoso antes del Mundial 2022, cuando fue captado dentro del campo de juego inspeccionando los arcos.
Vínculos entre la academia y la AFA
La academia Passion Soccer Club fue constituida oficialmente en 2022, según los registros del estado de Georgia, y tiene como domicilio una vivienda familiar en Lawrenceville. Esa misma dirección aparece asociada a las transferencias realizadas desde TourProdEnter, la firma controlada por Javier Faroni y Erica Gillette, que se quedaba con un porcentaje de los ingresos generados por la AFA en el exterior.
Las transferencias a Almaraz se suman a una extensa lista de movimientos bajo análisis judicial y periodístico. Tal como habían revelado otras investigaciones, desde esas mismas cuentas se enviaron decenas de millones de dólares a sociedades sin actividad declarada en Miami, a empresas vinculadas a dirigentes del fútbol argentino, a la compra de un club europeo y a gastos personales de alto nivel, como aviones privados, yates y residencias de lujo.
En el caso puntual de Almaraz, no se logró establecer públicamente el motivo de los pagos. El diario intentó comunicarse con los involucrados, pero no obtuvo respuestas. Mientras tanto, la academia continúa promocionándose con imágenes junto a figuras como Lionel Messi, el presidente de la Conmebol y el titular de la FIFA, reforzando un vínculo simbólico con el poder del fútbol mundial que hoy también quedó bajo la lupa.