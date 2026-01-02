Los 10 programas del catálogo de HBO Max que alguna vez tenés que ver en la vida

Terminó la temporada festiva y ahora que nuestra atención ya no está puesta en la cantidad de sanguchitos que hay que poner en la mesa o cuál será la bebida del brindis, podemos relajarnos y disfrutar de una buena maratón de películas disponibles en el catálogo de plataformas como HBO.
Fenómenos como el on-demand hicieron posible el concepto de "maratón", permitiendo a los usuarios consumir en un mínimo de horas series completas y películas sin más límite que el autocontrol del espectador. Y en ese catálogo casi infinito y al alcance de nuestras manos se esconden títulos que muchas veces pueden pasar inadvertidos, lo que sería un grave error si no forman parte de nuestro repertorio televisivo.
Los títulos de HBO Max que alguna vez hay que ver en la vida
Desde el reconocido sitio Collider, especializado en espectáculos, elaboraron un listado de las películas del catálogo de HBO Max que alguna vez deben verse en la vida. Time Warner y Discovery ampliaron aún más el contenido, añadiendo una nueva línea de programas bajo el sello HBO Max Original.
10. 'Harley Quinn'
Esta serie animada para adultos reinventa a la villana tras su ruptura definitiva con el Joker. A través de un humor negro e inteligente, seguimos a Harley (con la voz de Kaley Cuoco) en su camino para forjar su propio imperio criminal, destacándose por una evolución de personajes profunda y una parodia brillante del universo DC que va mucho más allá de las risas fáciles.
9. 'Nuestra bandera significa muerte'
Protagonizada por Rhys Darby como el "caballero pirata" Stede Bonnet, esta comedia rompe moldes al mezclar lo absurdo de la vida en el mar con una ternura inesperada. La serie destaca por su profundidad emocional y un romance poco convencional que la convirtió en una obra de culto, demostrando que incluso entre piratas hay lugar para la sensibilidad y el humor más extraño.
8. 'Duster'
Ambientada en los años setenta, esta serie sigue a Jim (Josh Holloway), un conductor de fugas que se ve obligado a trabajar como informante para una audaz agente del FBI. Con una estética de cine de acción clásico y un ritmo adictivo, Duster logra ser entretenida sin caer en la caricatura, ofreciendo una experiencia visual cargada de adrenalina que se disfruta de principio a fin.
7. 'Los otros dos'
Esta comedia subestimada explora la vida de dos hermanos adultos que deben lidiar con la fama repentina de su hermano menor, una estrella del pop adolescente. A diferencia de otras sátiras de la industria, la serie mantiene un corazón genuino; es una historia sobre la búsqueda de la identidad propia y el éxito personal, escrita con una agudeza que garantiza carcajadas en cada episodio.
6. 'Estación Once'
Lejos de la oscuridad típica del género postapocalíptico, esta serie basada en la novela de Emily St. John Mandel se centra en la reconstrucción y el arte tras una pandemia global. Narrada en múltiples líneas temporales, es una historia metódica y visualmente cautivadora que celebra la resiliencia humana y la necesidad de mantener viva la cultura incluso en las peores tragedias.
5. 'The Flight Attendant'
Lo que empieza como una resaca tras una noche de fiesta termina en un complejo caso de asesinato para Cassie, una azafata interpretada magistralmente por Kaley Cuoco. La serie combina con éxito el suspenso de un thriller con toques de humor negro, manteniendo al espectador en vilo mientras la protagonista intenta reconstruir sus recuerdos para demostrar su inocencia en un laberinto de intrigas internacionales.
4. 'La vida sexual de las universitarias'
Creada por Mindy Kaling, esta serie sigue a cuatro compañeras de cuarto en su primer año de universidad mientras navegan por la libertad, las inseguridades y las relaciones. Aunque el título sugiera algo puramente lascivo, es en realidad un relato conmovedor y divertido sobre el paso a la adultez, apoyado en personajes con los que es imposible no empatizar.
3. 'Peacemaker'
John Cena retoma su papel de El Escuadrón Suicida en esta serie que mezcla acción desenfrenada con una exploración profunda de los traumas familiares. Bajo la dirección de James Gunn, la producción logra que el público se encariñe con un asesino ridículo, ofreciendo además una de las secuencias de créditos iniciales más icónicas de la televisión actual.
2. 'Hacks'
La relación entre una leyenda de Las Vegas (Jean Smart) y una joven guionista cancelada (Hannah Einbinder) es el motor de esta multipremiada serie. Con diálogos punzantes y actuaciones de primer nivel, Hacks explora la brecha generacional y la soledad del éxito con un equilibrio perfecto entre la comedia ácida y el drama humano más honesto.
1. 'The Pitt'
Noah Wyle regresa al drama hospitalario en esta serie de 2025 que retrata la presión extrema de una guardia en Pittsburgh. Cada episodio transcurre en tiempo real, eliminando el glamour de otras ficciones médicas para mostrar el agotamiento crudo y los dilemas éticos de quienes trabajan en un sistema de salud desbordado, consolidándose como el nuevo referente del género.