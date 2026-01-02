Los 10 programas del catálogo de HBO Max que alguna vez tenés que ver en la vida

Fenómenos como el on-demand hicieron posible el concepto de "maratón", permitiendo a los usuarios consumir en un mínimo de horas series completas y películas sin más límite que el autocontrol del espectador. Y en ese catálogo casi infinito y al alcance de nuestras manos se esconden títulos que muchas veces pueden pasar inadvertidos, lo que sería un grave error si no forman parte de nuestro repertorio televisivo.