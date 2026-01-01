Cinco películas para conocer a Noah Schnapp, el actor de Stranger Things

Noah Schnapp es uno de los actores más reconocidos de su generación desde su aparición en “Stranger Things”, cuando estrenó su primera temporada en 2016. Su papel de Will Byers lo lanzó al estrellato, acompañando a Eleven, la protagonista de la producción de Netflix. A partir de ese papel, Schnapp logró instalarse en la industria como una actor versátil, capaz de moverse con naturalidad entre el drama y la comedia.