Cinco películas para conocer a Noah Schnapp, el actor de Stranger Things

Más allá de la exitosa serie de Netflix, la versatilidad de Noah Schnapp a través de sus proyectos más destacados en el cine independiente y las grandes producciones.

Cinco películas para conocer a Noah Schnapp, el actor de Stranger Things Foto: CNN
Por Milagro Corbalán Hace 28 Min

Noah Schnapp es uno de los actores más reconocidos de su generación desde su aparición en “Stranger Things”, cuando estrenó su primera temporada en 2016. Su papel de Will Byers lo lanzó al estrellato, acompañando a Eleven, la protagonista de la producción de Netflix. A partir de ese papel, Schnapp logró instalarse en la industria como una actor versátil, capaz de moverse con naturalidad entre el drama y la comedia.

“Stranger things” se va en el momento justo: ya no daba para más

El joven actor tiene solo 21 años y en su cuenta de Instagram alcanzó ya los 24.6 millones de seguidores. Con participaciones en cine independiente y producciones comerciales, Schnapp supo diversificar sin quedarse encasillado. Se armó una imagen pública cercana, consolidándose como uno de los referentes juveniles más influyentes de la cultura pop actual.

Películas de Noah Schnapp, el actor de “Stranger Things”

Bridge of Spies (2015)

Es un drama histórico dirigido por Steven Spielberg ambientado en la Guerra Fría. La película narra la negociación para intercambiar prisioneros entre Estados Unidos y la Unión Soviética. Noah Schnapp interpreta a Roger Donovan, uno de los hijos del abogado James Donovan, encarnado por Tom Hanks, aportando un costado familiar a la historia.

Snoopy y Charlie Brown: Peanuts, la película (2015)

Esta animación revive el universo clásico creado por Charles Schulz, con una historia centrada en la perseverancia y la amistad. Noah Schnapp le da voz a Charlie Brown, el entrañable protagonista que intenta conquistar a la niña nueva del barrio, mientras Snoopy vive su propia aventura aérea.

We only know so much (2018)

Es una comedia dramática independiente que se desarrolla durante una boda, donde pequeños conflictos sacan a la luz tensiones ocultas entre los invitados. Noah Schnapp interpreta a Otis, un niño observador que, desde los márgenes de la celebración, aporta una mirada ingenua y sensible sobre las relaciones adultas.

Abe (2019)

Una historia del paso de la niñez a la adultez sigue a un adolescente que busca unir a su familia multicultural a través de la cocina. Noah Schnapp es Abe, el protagonista, un joven apasionado por la gastronomía que intenta reconciliar tradiciones judías y musulmanas, mientras define su identidad personal y cultural.

El Halloween de Hubie (2020)

Comedia protagonizada por Adam Sandler, ambientada en un caótico Halloween en Salem. La historia mezcla humor absurdo y misterio. Schnapp interpreta a Tommy Doyle, un adolescente fanfarrón y provocador que forma parte del grupo que suele burlarse del excéntrico y bienintencionado Hubie.

