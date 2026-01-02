"Enero seco": ¿qué le sucede a tu cuerpo si dejás de tomar alcohol por un mes?

Como explica Thomes, el hígado descompone el alcohol en una forma menos tóxica para que pueda eliminarse del organismo. Durante este proceso, el alcohol se descompone primero en acetaldehído, un compuesto altamente tóxico y carcinógeno conocido. Normalmente, el acetaldehído se descompone muy rápidamente; sin embargo, si este proceso se retrasa o se interrumpe, ya sea por niveles altos de alcohol en sangre u otro factor subyacente, como medicamentos que interfieren con el metabolismo hepático, puede acumularse en todo el organismo y causar daños. “El tiempo que las moléculas tóxicas permanecen acumuladas en las células y los tejidos determina el grado de daño”, afirma Thomes.