Decenas de muertos en un incendio desatado durante los festejos de Año Nuevo en Suiza

El siniestro se produjo cerca de la 1.30 de la madrugada, en pleno festejo por la llegada del nuevo año. Según informaron las autoridades, una fuerte explosión precedió al incendio, lo que generó pánico entre los asistentes que colmaban el local. Sin embargo, las primeras pericias permitieron descartar la hipótesis de un atentado. De acuerdo con fuentes oficiales, “todos los indicios recogidos han permitido a las autoridades excluir la hipótesis de un atentado”, ya que el estallido estaría directamente relacionado con el inicio del fuego.