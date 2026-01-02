Qué talleres culturales gratuitos se pueden hacer este verano en la capital

Danza, movimiento y prácticas corporales

Entre las propuestas que suelen convocar a más jóvenes se destacan los talleres vinculados al movimiento. En la Casa del Bicentenario habrá clases de hip hop (jueves de 19.30 a 21.30 y viernes de 20 a 21.30), breaking (jueves y sábados de 17 a 19) y rap, en los mismos días y horarios. También se dictarán talleres de danza árabe, folklore y danza libre para niños.