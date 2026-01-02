Secciones
Qué talleres culturales gratuitos se pueden hacer este verano en la capital

Durante enero y febrero, centros culturales de San Miguel de Tucumán ofrecerán talleres de arte, música, danza, teatro y oficios para distintas edades, con actividades distribuidas en varios puntos de la ciudad.

TALLERES GRATUITOS. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó talleres gratuitos para toda la comunidad. TALLERES GRATUITOS. La Municipalidad de San Miguel de Tucumán lanzó talleres gratuitos para toda la comunidad. / ARCHIVO LA GACETA
Hace 2 Hs

Con la llegada del verano, los centros culturales municipales lanzaron una agenda de talleres gratuitos que se desarrollará durante enero y febrero en San Miguel de Tucumán. La propuesta incluye actividades artísticas, recreativas y formativas pensadas tanto para quienes buscan una primera experiencia como para quienes ya tienen algún recorrido previo.

La programación se distribuye en el Centro Cultural Don Bosco, la Casa del Bicentenario y la Casa de la Cultura, con opciones que van desde danza urbana y artes visuales hasta comunicación, oficios y prácticas corporales.

Danza, movimiento y prácticas corporales

Entre las propuestas que suelen convocar a más jóvenes se destacan los talleres vinculados al movimiento. En la Casa del Bicentenario habrá clases de hip hop (jueves de 19.30 a 21.30 y viernes de 20 a 21.30), breaking (jueves y sábados de 17 a 19) y rap, en los mismos días y horarios. También se dictarán talleres de danza árabe, folklore y danza libre para niños.

En el Centro Cultural Don Bosco se suman tango (miércoles de 18 a 20), danzas árabes (lunes y viernes de 19 a 21) y yoga (jueves de 17.30 a 18.30). La Casa de la Cultura completa la oferta con danzas latinas, folklore y yoga en distintos días de la semana.

Arte, música y comunicación

Para quienes se inclinan por lo artístico, la agenda incluye talleres de canto, guitarra, teatro para adultos, pintura (acrílica y al óleo) y murga cantada. En la Casa del Bicentenario, una de las propuestas destacadas es el taller de radio y comunicación, que se dicta los viernes de 18 a 22, pensado para jóvenes interesados en medios y producción de contenidos.

También se ofrecen espacios vinculados a la cultura pop y audiovisual, como anime, además de talleres de canto para niños y canto popular en distintas sedes.

Oficios, artesanías y saberes prácticos

La programación se completa con talleres de sublimación (viernes de 17 a 21 en Don Bosco), mosaiquismo, bordado y pedrería, bijouterie, corte y confección, artesanías y reciclado. Estas propuestas apuntan tanto al aprendizaje de técnicas manuales como a la posibilidad de desarrollar proyectos personales.

Cómo participar

Todas las actividades son gratuitas y cuentan con cupos limitados. La inscripción se realiza en cada sede o a través de las redes oficiales de Cultura SMT, donde también se puede consultar la grilla completa con días y horarios.

