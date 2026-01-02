Secciones
LA GACETA
EspectáculosFamosos

¿Le pidió matrimonio? La señal de que Valu Cervantes y Enzo Fernández estarían comprometidos

Las fotos, regalos y anillos que fomentan rumores de una próxima boda.

Así recibieron el Año Nuevo Enzo Fernández y Valu Cervantes Así recibieron el Año Nuevo Enzo Fernández y Valu Cervantes Foto: Instagram/enzojfernandez
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El clima familiar navideño se siente en la familia Cervantes-Fernández. Es que una de las parejas favoritas de la Selección argentina dejó ver un detalle que emocionó a todos los fanáticos. Al parecer, Enzo Fernández y Valentina Cervantes dieron un paso importante en su relación. Sus gestos y sus manos lo indicaron y el casamiento se acerca cada vez más.

Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

La Navidad no pasó desapercibida en la familia del centrocampista del Chelsea. Desde principios de diciembre, Valu compartió en sus redes sociales el paso a paso del enorme árbol de Navidad que armó junto a sus hijos. Incluso los cuatro integrantes de la familia –Valentina, Enzo y los pequeños Olivia y Benjamín– posaron frente a la gigante ornamentación vestidos con pijamas a juego.

El anillo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández

La separación y posterior reconciliación de Cervantes y Fernández fue para mejorar la relación y eso se nota. Después del gran quiebre de tres meses que tuvieron entre 2024 y 2025, el vínculo se recompuso, con un mayor compromiso por parte de ambos. A tal nivel llegó el compromiso, que Enzo Fernández pudo haber estado pensando en pedir la mano de la exparticipante de Masterchef Celebrity.

Pero la confirmación de que están en uno de sus mejores momentos llegó con las celebraciones de Año Nuevo. En una de las imágenes que compartieron en sus redes sociales, se ve claramente cómo los dos llevan puesto un mismo anillo. Ninguno de los dos tuvo problema aparente en exhibir los brillantes accesorios. Es que lo determinante para que empezara a correr el rumor fue que ambos lo llevan en su mano derecha.

El primer medio en reconocer el pequeño detalle fue la cuenta de Instagram @lomaspopucom. “¿Y esos anillos?”, escribió la administradora del perfil sobre la foto sacada del perfil de Enzo Fernández. En la imagen se ve a la familia posando. Él lleva a sus hijos alzados, uno en cada brazo. Hacia su izquierda aparece Valentina, sonriente y con su mano derecha rodeando los hombros del jugador.

Los anillos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Los anillos de Enzo Fernández y Valentina Cervantes. Foto: Instagram/enzojfernandez

Ella, en el dedo medio de la mano, lleva un anillo de brillantes. Él, en su dedo anular, en la misma mano. De inmediato los rumores empezaron a circular. Incluso la revista Pronto se hizo eco del reluciente accesorio que mostró la feliz pareja. Se trata, sin dudas, de una novedad, porque en las fotos que subieron hasta Navidad, ninguno de los dos llevaba alianza.

Temas Enzo Fernández
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Sorpresa en Londres: Chelsea echó a su DT a seis meses de haber ganado el Mundial de Clubes

Sorpresa en Londres: Chelsea echó a su DT a seis meses de haber ganado el Mundial de Clubes

Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

Aston Villa dio el golpe en Londres frente a Chelsea y llegó a 11 triunfos consecutivos

Aston Villa dio el golpe en Londres frente a Chelsea y llegó a 11 triunfos consecutivos

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán
2

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
3

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
4

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?
5

Temporada 2026 en El Cadillal: entre kayak, rappel y relax, ¿cuál es el presupuesto necesario para pasar un día en el dique?

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera
6

Se oficializó el aumento salarial para funcionarios: Milei y Villarruel quedaron afuera

Más Noticias
Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Incendio en Suiza: un video muestra cómo empezó el fuego en el bar que dejó 40 muertos

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

Comentarios