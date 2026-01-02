¿Le pidió matrimonio? La señal de que Valu Cervantes y Enzo Fernández estarían comprometidos

Pero la confirmación de que están en uno de sus mejores momentos llegó con las celebraciones de Año Nuevo. En una de las imágenes que compartieron en sus redes sociales, se ve claramente cómo los dos llevan puesto un mismo anillo. Ninguno de los dos tuvo problema aparente en exhibir los brillantes accesorios. Es que lo determinante para que empezara a correr el rumor fue que ambos lo llevan en su mano derecha.