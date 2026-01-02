¿Le pidió matrimonio? La señal de que Valu Cervantes y Enzo Fernández estarían comprometidos

El clima familiar navideño se siente en la familia Cervantes-Fernández. Es que una de las parejas favoritas de la Selección argentina dejó ver un detalle que emocionó a todos los fanáticos. Al parecer, Enzo Fernández y Valentina Cervantes dieron un paso importante en su relación. Sus gestos y sus manos lo indicaron y el casamiento se acerca cada vez más.
La Navidad no pasó desapercibida en la familia del centrocampista del Chelsea. Desde principios de diciembre, Valu compartió en sus redes sociales el paso a paso del enorme árbol de Navidad que armó junto a sus hijos. Incluso los cuatro integrantes de la familia –Valentina, Enzo y los pequeños Olivia y Benjamín– posaron frente a la gigante ornamentación vestidos con pijamas a juego.
El anillo de Valentina Cervantes y Enzo Fernández
La separación y posterior reconciliación de Cervantes y Fernández fue para mejorar la relación y eso se nota. Después del gran quiebre de tres meses que tuvieron entre 2024 y 2025, el vínculo se recompuso, con un mayor compromiso por parte de ambos. A tal nivel llegó el compromiso, que Enzo Fernández pudo haber estado pensando en pedir la mano de la exparticipante de Masterchef Celebrity.
Pero la confirmación de que están en uno de sus mejores momentos llegó con las celebraciones de Año Nuevo. En una de las imágenes que compartieron en sus redes sociales, se ve claramente cómo los dos llevan puesto un mismo anillo. Ninguno de los dos tuvo problema aparente en exhibir los brillantes accesorios. Es que lo determinante para que empezara a correr el rumor fue que ambos lo llevan en su mano derecha.
El primer medio en reconocer el pequeño detalle fue la cuenta de Instagram @lomaspopucom. “¿Y esos anillos?”, escribió la administradora del perfil sobre la foto sacada del perfil de Enzo Fernández. En la imagen se ve a la familia posando. Él lleva a sus hijos alzados, uno en cada brazo. Hacia su izquierda aparece Valentina, sonriente y con su mano derecha rodeando los hombros del jugador.
Ella, en el dedo medio de la mano, lleva un anillo de brillantes. Él, en su dedo anular, en la misma mano. De inmediato los rumores empezaron a circular. Incluso la revista Pronto se hizo eco del reluciente accesorio que mostró la feliz pareja. Se trata, sin dudas, de una novedad, porque en las fotos que subieron hasta Navidad, ninguno de los dos llevaba alianza.