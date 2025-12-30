Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

Con este empate, los “Blues” alcanzaron las 30 unidades y se mantienen en la pelea, aunque fuera de la zona de clasificación a la Champions League. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, suma 23 puntos y se ubica en la mitad inferior. Para Enzo, el tanto significó su quinto gol en la actual Premier League y confirmó su influencia en un equipo que, pese a los destellos, sigue sin encontrar regularidad.