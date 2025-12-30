Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

El mediocampista argentino marcó un tanto de gran factura tras una jugada construida por Alejandro Garnacho, pero el equipo de Enzo Maresca volvió a dejar puntos en casa y cerró un mes irregular en la Premier League.

ARGENTINOS. Enzo Fernández celebra su gol junto a Alejandro Garnacho, socios en la jugada más lucida del empate entre Chelsea y Bournemouth en Stamford Bridge. ARGENTINOS. Enzo Fernández celebra su gol junto a Alejandro Garnacho, socios en la jugada más lucida del empate entre Chelsea y Bournemouth en Stamford Bridge.
Hace 2 Hs

El brillo individual de Enzo Fernández no fue suficiente para cambiar el rumbo de Chelsea. En un partido de alto impacto, el conjunto londinense empató 2-2 frente a Bournemouth en Stamford Bridge, por la fecha 19 de la Premier League, y volvió a exhibir falencias defensivas que le impidieron sostener la ventaja.

El encuentro tuvo un arranque frenético. A los seis minutos, la visita se puso en ventaja con un gol de David Brooks, tras una jugada que volvió a dejar expuestas las dudas del fondo local. La reacción fue rápida. Cole Palmer igualó desde el punto penal siete minutos después y devolvió el envión al Chelsea.

El momento más alto de la noche llegó a los 23 minutos. Alejandro Garnacho armó una acción de alto vuelo por la banda y asistió a Enzo Fernández, que controló, amagó ante su marcador y definió con precisión al ángulo. Una obra de arte que parecía encaminar al local hacia una victoria necesaria.

Sin embargo, Bournemouth volvió a golpear. Otra vez a partir de un lateral largo, Justin Kluivert aprovechó una serie de rebotes y selló el 2-2 definitivo. El resto del partido mantuvo la intensidad, aunque con menos claridad. Chelsea buscó el triunfo, pero sin la profundidad del primer tiempo y ya sin Garnacho en cancha, reemplazado en el inicio del complemento.

Tras el partido, el entrenador Enzo Maresca volvió a mostrarse preocupado por la reiteración de errores cuando su equipo se pone en ventaja. Chelsea ya dejó varios puntos en Stamford Bridge luego de ir ganando y esa tendencia empieza a pesar en la tabla.

Con este empate, los “Blues” alcanzaron las 30 unidades y se mantienen en la pelea, aunque fuera de la zona de clasificación a la Champions League. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, suma 23 puntos y se ubica en la mitad inferior. Para Enzo, el tanto significó su quinto gol en la actual Premier League y confirmó su influencia en un equipo que, pese a los destellos, sigue sin encontrar regularidad.

Temas LondresChelsea Football ClubInglaterraLiga PremierEnzo FernándezAlejandro Garnacho
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana
1

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento
2

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional
3

Alerta en el Conicet y en las escuelas técnicas por el artículo 30 del Presupuesto nacional

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho
4

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

La Justicia cayó sobre bancos y financieras
5

La Justicia cayó sobre bancos y financieras

Jaldo congela los nombramientos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo
6

Jaldo congela los nombramientos en todas las oficinas del Poder Ejecutivo

Más Noticias
Las nueve bajas que tendrá el plantel y que San Martín anunciará en las próximas horas

Las nueve bajas que tendrá el plantel y que San Martín anunciará en las próximas horas

Fausto Grillo deja Atlético Tucumán y seguirá su carrera en el fútbol chileno

Fausto Grillo deja Atlético Tucumán y seguirá su carrera en el fútbol chileno

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Sobreseyeron a los cuatro ex jugadores de Vélez en la causa por el abuso de una joven tucumana

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

Escándalo en la AFA: allanaron la casa del dueño de la empresa que recaudaba millones de dólares de la Selección

A 12 años del accidente, la esposa de Schumacher rompió el silencio con un mensaje conmovedor

A 12 años del accidente, la esposa de Schumacher rompió el silencio con un mensaje conmovedor

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Tragedia en la ruta 9: tres personas murieron en un accidente ocurrido en El Bracho

Comentarios