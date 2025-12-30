Clase mundial: el golazo de Enzo Fernández en el empate del Chelsea contra Bournemouth

El brillo individual de Enzo Fernández no fue suficiente para cambiar el rumbo de Chelsea. En un partido de alto impacto, el conjunto londinense empató 2-2 frente a Bournemouth en Stamford Bridge, por la fecha 19 de la Premier League, y volvió a exhibir falencias defensivas que le impidieron sostener la ventaja.
El encuentro tuvo un arranque frenético. A los seis minutos, la visita se puso en ventaja con un gol de David Brooks, tras una jugada que volvió a dejar expuestas las dudas del fondo local. La reacción fue rápida. Cole Palmer igualó desde el punto penal siete minutos después y devolvió el envión al Chelsea.
El momento más alto de la noche llegó a los 23 minutos. Alejandro Garnacho armó una acción de alto vuelo por la banda y asistió a Enzo Fernández, que controló, amagó ante su marcador y definió con precisión al ángulo. Una obra de arte que parecía encaminar al local hacia una victoria necesaria.
Sin embargo, Bournemouth volvió a golpear. Otra vez a partir de un lateral largo, Justin Kluivert aprovechó una serie de rebotes y selló el 2-2 definitivo. El resto del partido mantuvo la intensidad, aunque con menos claridad. Chelsea buscó el triunfo, pero sin la profundidad del primer tiempo y ya sin Garnacho en cancha, reemplazado en el inicio del complemento.
Tras el partido, el entrenador Enzo Maresca volvió a mostrarse preocupado por la reiteración de errores cuando su equipo se pone en ventaja. Chelsea ya dejó varios puntos en Stamford Bridge luego de ir ganando y esa tendencia empieza a pesar en la tabla.
Con este empate, los “Blues” alcanzaron las 30 unidades y se mantienen en la pelea, aunque fuera de la zona de clasificación a la Champions League. Bournemouth, dirigido por Andoni Iraola, suma 23 puntos y se ubica en la mitad inferior. Para Enzo, el tanto significó su quinto gol en la actual Premier League y confirmó su influencia en un equipo que, pese a los destellos, sigue sin encontrar regularidad.