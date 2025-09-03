Enzo Fernández, de vacaciones en Grecia: por qué no juega con la Selección en Eliminatorias

Muchos se sorprendieron al ver a Enzo Fernández en Grecia mientras la Selección se prepara para disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Sin embargo, la explicación es sencilla: el volante del Chelsea no está disponible para Lionel Scaloni debido a una sanción que arrastra desde la pasada ventana de junio.
En aquel 1-1 frente a Colombia en el Monumental, Fernández fue expulsado por una imprudente patada a Kevin Castaño. La Conmebol le aplicó una suspensión de dos partidos, por lo que no podrá estar frente a Venezuela ni contra Ecuador.
Sin actividad oficial con su club tras la victoria 2-0 ante Fulham por la Premier League, el ex River decidió aprovechar los días libres para viajar con su familia a Mykonos, una de las islas más paradisíacas de Grecia. En redes sociales compartió imágenes junto a su pareja, Valentina Cervantes, disfrutando de paisajes de ensueño.
Su regreso con la Selección y Chelsea
El mediocampista, pieza clave en el esquema de Scaloni, volverá recién en octubre, cuando Argentina enfrente a Venezuela y Puerto Rico en amistosos programados en Estados Unidos. Su lugar en la lista está asegurado: es considerado uno de los hombres fundamentales en el mediocampo albiceleste.
Mientras tanto, su próximo compromiso con el Chelsea será el sábado 13 de septiembre frente a Brentford por la Premier League. Apenas cuatro días después, el 17, debutará en la Champions League en una visita exigente al Bayern Múnich.
De esta manera, Enzo Fernández atraviesa un paréntesis obligado en la Selección, que le permitió tomarse un respiro en Grecia antes de afrontar semanas decisivas tanto en Inglaterra como con la camiseta argentina.