Secciones
DeportesFútbol

Enzo Fernández, de vacaciones en Grecia: por qué no juega con la Selección en Eliminatorias

El mediocampista del Chelsea quedó afuera de la lista de Scaloni para los duelos contra Venezuela y Ecuador por una sanción de Conmebol. Aprovechó el parate para viajar con su familia a Mykonos y ya piensa en su regreso con Argentina y en la Champions League.

Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Grecia. Enzo Fernández y Valentina Cervantes en Grecia.
Hace 32 Min

Muchos se sorprendieron al ver a Enzo Fernández en Grecia mientras la Selección se prepara para disputar las últimas dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial. Sin embargo, la explicación es sencilla: el volante del Chelsea no está disponible para Lionel Scaloni debido a una sanción que arrastra desde la pasada ventana de junio.

En aquel 1-1 frente a Colombia en el Monumental, Fernández fue expulsado por una imprudente patada a Kevin Castaño. La Conmebol le aplicó una suspensión de dos partidos, por lo que no podrá estar frente a Venezuela ni contra Ecuador.

Sin actividad oficial con su club tras la victoria 2-0 ante Fulham por la Premier League, el ex River decidió aprovechar los días libres para viajar con su familia a Mykonos, una de las islas más paradisíacas de Grecia. En redes sociales compartió imágenes junto a su pareja, Valentina Cervantes, disfrutando de paisajes de ensueño.

Enzo Fernández, de vacaciones en Grecia: por qué no juega con la Selección en Eliminatorias

Su regreso con la Selección y Chelsea

El mediocampista, pieza clave en el esquema de Scaloni, volverá recién en octubre, cuando Argentina enfrente a Venezuela y Puerto Rico en amistosos programados en Estados Unidos. Su lugar en la lista está asegurado: es considerado uno de los hombres fundamentales en el mediocampo albiceleste.

Mientras tanto, su próximo compromiso con el Chelsea será el sábado 13 de septiembre frente a Brentford por la Premier League. Apenas cuatro días después, el 17, debutará en la Champions League en una visita exigente al Bayern Múnich.

Enzo Fernández, de vacaciones en Grecia: por qué no juega con la Selección en Eliminatorias

De esta manera, Enzo Fernández atraviesa un paréntesis obligado en la Selección, que le permitió tomarse un respiro en Grecia antes de afrontar semanas decisivas tanto en Inglaterra como con la camiseta argentina.

Temas Selección Argentina de fútbolChelsea Football ClubEnzo FernándezEliminatorias 2026
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

Lionel Scaloni no ocultó su fastidio por la posible fecha de la Finalissima

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Ni multa ni reducción de aforo: la particular sanción de la FIFA a la Selección Argentina

Lionel Messi, cada vez más cerca de su adiós: en Ezeiza la ilusión quedó a medias

Lionel Messi, cada vez más cerca de su adiós: en Ezeiza la ilusión quedó a medias

La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

La Selección Argentina se prepara para recibir a Venezuela

Lo más popular
La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones
1

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación
2

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias
3

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena
4

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena
5

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

La caída de Tucumán: el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia
6

"La caída de Tucumán": el video viral de Rosendo Grobocopatel que encendió el debate sobre la realidad de la provincia

Más Noticias
Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Franco Colapinto será reemplazado en Monza: Paul Aron tomará su lugar en la primera práctica libre

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Ricardo Arriazu sobre la crisis cambiaria: “Si el dólar se escapa, se acabó todo”

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

Agenda de TV: ¿dónde ver en vivo el partido entre Argentina y Venezuela por las Eliminatorias Sudamericanas?

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

“La dueña de casa sabe que esos perros son unos asesinos”: el dramático relato tras el ataque en Yerba Buena

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

El tiempo en Tucumán: el día más caluroso de la semana terminaría con algunas lluvias

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Audios: un fiscal impide allanamientos a medios de comunicación

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

Está grave un joven atacado por 15 perros en Yerba Buena

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

La Caja Popular de Ahorros de Tucumán denunció una estafa por $ 5.600 millones

Comentarios