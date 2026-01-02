Murió Pablo Lago, autor de Locas de amor, Lalola y Tratame bien: una voz clave de la ficción argentina

El mundo de la cultura argentina atraviesa horas de profundo dolor. Pablo Lago, autor de ficciones emblemáticas como Locas de amor, Tratame bien y Lalola, falleció a los 56 años en la ciudad de Mar del Plata. La noticia fue confirmada por Argentores y provocó una inmediata conmoción entre colegas, actores y espectadores que crecieron con sus historias.
“Con profundo pesar despedimos a nuestro socio Pablo Lago, destacado guionista de cine y televisión, fallecido en la ciudad de Mar del Plata. Enviamos nuestras más sentidas condolencias a sus familiares, amigos y, muy especialmente, a su compañera de vida y de escritura, Susana Cardozo”, expresó la entidad a través de un comunicado oficial.
Durante más de dos décadas, Lago construyó una obra sólida y sensible que dejó una marca indeleble en la ficción nacional. Dueño de una mirada capaz de moverse con naturalidad entre el drama y la comedia, supo retratar conflictos humanos con profundidad, inteligencia y emoción. Coautor de relatos que quedaron grabados en la memoria colectiva, estaba próximo a estrenar Cautiva, una ficción inspirada en un caso real de abusos ocurridos en un convento de clausura.
Su trayectoria televisiva incluye títulos fundamentales como La Leona (Telefe, 2016), Familia en venta (Fox/MundoFox, 2014), Mentes en shock (Fox, 2011), Media Falta (Polka/Artear, 2005) y Hospital público (Flehner Films/América TV, 2003). En cine, dejó su impronta en películas como Desbordar, Gigantes de Valdés, Agua, High School Musical: El desafío y en los films de animación Los Pintín al rescate y Teo, cazador intergaláctico. También incursionó en el teatro con la obra Cáncer, estrenada en 2017.
Su talento fue reconocido con múltiples distinciones, entre ellas los premios Argentores, Martín Fierro, Fund TV y el Premio Clarín. Además, alcanzó proyección internacional con una nominación al Emmy Internacional por Familia en venta. Cada reconocimiento reafirmó el respeto que supo ganarse dentro de una industria exigente y competitiva.
Las despedidas no tardaron en multiplicarse. Nancy Dupláa compartió un mensaje cargado de emoción: “Pablo, no puede ser… Qué tristeza enorme. Susi… vos y nosotros... y ese encuentro de creación explosiva… La Leona y su universo. Qué plan fue esa unión. Qué hermoso autor… vos y Susi y esa cofradía mágica. Te fuiste muy rápido, querido. Hasta siempre, Pablito”.
También lo recordó la escritora Mariana Levy, quien evocó los inicios compartidos: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.
A esas voces se sumó la del guionista Gonzalo Marull, quien lo despidió con un mensaje breve y sentido: “Falleció Pablo Lago, excelente guionista y dramaturgo. Gran y generoso colega. Siempre atento, mordaz y preciso en sus críticas. Coautor de series inolvidables como Tratame bien, Locas de amor o Lalola. Una gran pena”.
En los pasillos de la televisión, en los cafés donde se gestaron ideas y en la memoria de quienes trabajaron con él, la ausencia de Pablo Lago deja un vacío difícil de nombrar. Quizás por eso, sus propias palabras resultan hoy la mejor despedida, aquellas que dejó escritas en su perfil profesional:
“Escribo y respiro cine desde que tengo memoria. La lectura, las canciones, la poesía, fueron y son mis pasiones. A mis 15 escribía canciones, a los 20 publiqué un libro de poesías, y a los 22 escribí, dirigí y produje un mediometraje. A los 24 renuncié a un trabajo ‘seguro’ para dedicarme únicamente al cine y la televisión. Desde entonces escribo guiones para series, tiras, telenovelas y películas. No sé, ni quiero hacer otra cosa”.