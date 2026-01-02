Murió Pablo Lago, autor de Locas de amor, Lalola y Tratame bien: una voz clave de la ficción argentina

También lo recordó la escritora Mariana Levy, quien evocó los inicios compartidos: “Mi primer guion profesional lo escribí con Pablo Lago. Nos juntábamos todas las mañanas de un verano crudísimo en un café de Almagro. Me enseñó muchas cosas, pero la que más recuerdo es la importancia de cómo presentás a tu protagonista. Lo primero que ves de tu personaje debe ser memorable y tiene que hablar de algo fundamental de la personalidad o el conflicto de ese personaje. Siempre que arranco un nuevo piloto me acuerdo de sus palabras e intento encontrar esa escena especial de presentación. Una pena enorme que nos haya dejado tan joven”.