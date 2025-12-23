Año Nuevo en Mar del Plata: la tendencia que crece entre los jóvenes tucumanos

Tal como hace algunas décadas los veinteañeros elegían pasar su temporada de vacaciones en San Pedro de Colalao, hoy parecen optar por un destino más alejado en la Costa Atlántica. Esta alternativa, que parecía tan propia de las familias, se presenta como la nueva tendencia entre los universitarios, y se ubica en un punto medio entre los destinos locales –que se sienten demasiado cercanos– y la onírica recepción del Año Nuevo en las playas de Río de Janeiro –que suele ser más costosa–.
Kalil Ghazarián, de 25 años, y su grupo son un ejemplo de quienes eligen amigos y fuegos artificiales en la playa por sobre los clásicos fines de año en Tucumán rodeados de caras habituales. “Con mi familia no hubo objeciones ya que me inculcaron mucho esa ideología de viajar cuando pueda”, destaca. Aunque Kalil cuenta con un sitio donde quedarse sin pagar hospedaje, la moda de elegir Mar del Plata para empezar el año parece no basarse en esa disponibilidad únicamente.
Vacaciones 2026: los jóvenes eligen empezar el Año Nuevo en Mar del Plata
Guillermo Mazza, de la agencia Candy Viajes, destaca que hay un nuevo mercado que avanza de la mano del público joven. “Van a pasar el Año Nuevo a Mar del Plata. Deberíamos empezar a fijarnos en ese mercado, que está creciendo cada vez más”, señala desde una mirada empresarial. En realidad, la mayoría de las agencias ofrecen paquetes familiares, pero casi ninguna –al menos en Tucumán– tiene un sector orientado a las ventas para los veinteañeros.
En realidad, según analiza Mazza, el principal motivo por el que los jóvenes eligen Mar del Plata son las fiestas, y no las de fin de año, sino los sunset y los after beach. “Van por el tema de los boliches, porque hay una oferta muy amplia y muy buena en esta ciudad”. Como todavía no hay propuestas pensadas exclusivamente para ellos, los grupos de amigos se “cuelan” en las ofertas de paquetes familiares y así es como pagan sus vacaciones al mejor precio posible.
“Son los mejores pasajeros. Llegan a desayunar a las 7 de la mañana porque recién están volviendo; muchas veces no cenan, no molestan en el hotel porque salen todo el día –detalla Mazz–. Y, cuando están, están durmiendo”. Se trata de un comportamiento que empezó a crecer en la pandemia y en el que mucho tuvo que ver lo que en algún momento fue la predilección de los adolescentes por las playas de Villa Gesell y Pinamar. Esos adolescentes, que ahora son mayores, son los que buscan algo diferente pero con una esencia más fiestera.
Por qué los jóvenes eligen Mar del Plata
En el caso del grupo de amigos de Ghazarián, Mar del Plata es una buena opción porque “se pueden organizar varios planes para jóvenes con distintos gustos”. Consideran que todas las alternativas se adaptan a una variedad de presupuestos. “Hay mucha diferencia ‘entre bolsillos’. Varios están estudiando o recién empezando su posición económica, pero otros reciben ayudas de sus padres”, explican.
“En mi caso, ya fui en otra ocasión en Año Nuevo y es muy lindo estar a la medianoche en la playa viendo los fuegos artificiales reflejados en el mar”, destaca Kalil. Al haber vivido la experiencia, ahora quiere compartirla tanto con amigos que ya estuvieron con él, como con los que nunca recibieron el año en la playa o que todavía no conocieron el mar. “Es de esas experiencias que vivís y te das cuenta de que no en cualquier momento podés repetir”, cuenta.