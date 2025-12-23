Año Nuevo en Mar del Plata: la tendencia que crece entre los jóvenes tucumanos

“Son los mejores pasajeros. Llegan a desayunar a las 7 de la mañana porque recién están volviendo; muchas veces no cenan, no molestan en el hotel porque salen todo el día –detalla Mazz–. Y, cuando están, están durmiendo”. Se trata de un comportamiento que empezó a crecer en la pandemia y en el que mucho tuvo que ver lo que en algún momento fue la predilección de los adolescentes por las playas de Villa Gesell y Pinamar. Esos adolescentes, que ahora son mayores, son los que buscan algo diferente pero con una esencia más fiestera.