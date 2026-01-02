Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el intérprete texano tuvo con Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996 y madre también de Austin, el hijo mayor del actor. Nacida en 1989, Victoria desarrolló una breve carrera vinculada a la actuación en su infancia y juventud, principalmente en proyectos ligados a su familia.