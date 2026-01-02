Secciones
LA GACETA
EspectáculosTV, Cine y Series

Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

La joven de 34 años fue hallada sin vida en un hotel de California durante el Año Nuevo.

Encontraron muerta a Victoria, la hija menor del famoso actor Tommy Lee Jones Encontraron muerta a Victoria, la hija menor del famoso actor Tommy Lee Jones Hola
Por Mercedes Mosca Hace 1 Hs

Hollywood comenzó el año conmocionado por una noticia trágica e inesperada. Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, murió a los 34 años. De acuerdo a la información difundida, la joven fue hallada sin vida durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026 en un hotel del estado de California. 

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Top global de Netflix: estas son las series y películas más vistas a fin de año

Las unidades del servicio acudieron al lujoso hotel Fairmont a las 2:52 a. m. hora local. Las primeras versiones indican que Victoria fue hallada sin vida en un pasillo del piso 14 del hotel, y al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.

Desde ese momento toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. Por el momento se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no publicaron más detalles.

Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el intérprete texano tuvo con Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996 y madre también de Austin, el hijo mayor del actor. Nacida en 1989, Victoria desarrolló una breve carrera vinculada a la actuación en su infancia y juventud, principalmente en proyectos ligados a su familia.

Victoria Jones: una carrera actoral de perfil bajo y lejos de los grandes circuitos de Hollywood

Victoria Jones desarrolló una carrera actoral de perfil bajo, alejada de los grandes circuitos de Hollywood y con una clara inclinación por proyectos independientes. A diferencia de la trayectoria consolidada de su padre, eligió construir su camino con discreción, priorizando experiencias artísticas antes que la exposición mediática y manteniéndose al margen de los grandes estudios.

Quienes siguieron su recorrido destacan su interés por el trabajo interpretativo en formatos alternativos y su búsqueda de personajes con carga emocional y complejidad. Su paso por la actuación estuvo marcado por una presencia reservada y una elección cuidada de proyectos, en una carrera que avanzó sin estridencias pero con vocación artística propia.

Temas Tommy Lee Jones
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
2

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
3

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo
4

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público
5

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada
6

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

Más Noticias
Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios