Encontraron muerta a la hija del actor Tommy Lee Jones: investigan qué pasó

Hollywood comenzó el año conmocionado por una noticia trágica e inesperada. Victoria, hija del actor Tommy Lee Jones y Kimberlea Cloughley, murió a los 34 años. De acuerdo a la información difundida, la joven fue hallada sin vida durante la madrugada del jueves 1 de enero de 2026 en un hotel del estado de California.
Las unidades del servicio acudieron al lujoso hotel Fairmont a las 2:52 a. m. hora local. Las primeras versiones indican que Victoria fue hallada sin vida en un pasillo del piso 14 del hotel, y al llegar, los médicos de urgencias realizaron una evaluación y la persona fue declarada muerta en el lugar.
Desde ese momento toda la información recabada por los equipos que acudieron al lugar fue entregada a la Oficina del Médico Forense para una mayor investigación. Por el momento se desconoce la causa de la muerte y las autoridades no publicaron más detalles.
Victoria Kafka Jones era la segunda hija que el intérprete texano tuvo con Kimberlea Cloughley, con quien estuvo casado entre 1981 y 1996 y madre también de Austin, el hijo mayor del actor. Nacida en 1989, Victoria desarrolló una breve carrera vinculada a la actuación en su infancia y juventud, principalmente en proyectos ligados a su familia.
Victoria Jones: una carrera actoral de perfil bajo y lejos de los grandes circuitos de Hollywood
Victoria Jones desarrolló una carrera actoral de perfil bajo, alejada de los grandes circuitos de Hollywood y con una clara inclinación por proyectos independientes. A diferencia de la trayectoria consolidada de su padre, eligió construir su camino con discreción, priorizando experiencias artísticas antes que la exposición mediática y manteniéndose al margen de los grandes estudios.
Quienes siguieron su recorrido destacan su interés por el trabajo interpretativo en formatos alternativos y su búsqueda de personajes con carga emocional y complejidad. Su paso por la actuación estuvo marcado por una presencia reservada y una elección cuidada de proyectos, en una carrera que avanzó sin estridencias pero con vocación artística propia.