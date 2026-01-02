Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

En la última emisión del Sistema de Alerta Temprana, se anunció una alerta amarilla que rige para todas las provincias del Noroeste argentino y algunas más. La advertencia regirá en Tucumán desde esta tarde, pero se extenderá a todo Jujuy, gran parte de Salta, el centro –de norte a sur– de Catamarca y La Rioja y todo Tucumán. También la región costera del sur de Buenos Aires está bajo alerta amarilla, pero por vientos fuertes.