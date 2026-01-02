Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

El primer fin de semana del 2026 estará a tono con la época de vacaciones. Quienes quieran inaugurar la temporada de pileta, podrán aprovechar estos días, porque el termómetro no tendrá respiro y el tiempo registrará los indicadores más altos de la semana. Además del agobiante calor, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán está bajo alerta meteorológica por tormentas.
En la última emisión del Sistema de Alerta Temprana, se anunció una alerta amarilla que rige para todas las provincias del Noroeste argentino y algunas más. La advertencia regirá en Tucumán desde esta tarde, pero se extenderá a todo Jujuy, gran parte de Salta, el centro –de norte a sur– de Catamarca y La Rioja y todo Tucumán. También la región costera del sur de Buenos Aires está bajo alerta amarilla, pero por vientos fuertes.
Clima del fin de semana en Tucumán
El termómetro inauguró el fin de semana con 23 °C. La madrugada ya empezó calurosa y se espera que la temperatura ascienda hacia la siesta. Los 35 °C de máxima de la tarde se toparán con las tormentas pronosticadas en la alerta. El SMN estimó un 40 a 70% de probabilidades de precipitaciones. Por la noche, en cambio, las estimaciones disminuirán a un 10 a 40%.
El sábado la provincia también estará bajo alerta meteorológica amarilla. Se esperan tormentas aisladas intensas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.
Durante el segundo día del fin de semana, la temperatura mínima será de 22 °C y, pese a las tormentas, habrá 35 °C. Durante la mañana habrá tormentas aisladas en diferentes regiones. La mañana estará parcialmente nublada, pero sin lluvias y, por la tarde y la noche, se esperan tormentas fuertes con probabilidades de precipitaciones del 40 a 70%.