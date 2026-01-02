Secciones
LA GACETA
SociedadClima y ecología

Tormentas, actividad eléctrica y mucho calor: así estará el clima este fin de semana

El Servicio Meteorológico Nacional alertó por tormentas fuertes que podrían estar acompañadas de granizo.

Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Tucumán se encuentra bajo alerta meteorológica amarilla por tormentas. Mapa: Servicio Meteorológico Nacional
Por Milagro Corbalán Hace 1 Hs

El primer fin de semana del 2026 estará a tono con la época de vacaciones. Quienes quieran inaugurar la temporada de pileta, podrán aprovechar estos días, porque el termómetro no tendrá respiro y el tiempo registrará los indicadores más altos de la semana. Además del agobiante calor, el Servicio Meteorológico Nacional anunció que Tucumán está bajo alerta meteorológica por tormentas.

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

En la última emisión del Sistema de Alerta Temprana, se anunció una alerta amarilla que rige para todas las provincias del Noroeste argentino y algunas más. La advertencia regirá en Tucumán desde esta tarde, pero se extenderá a todo Jujuy, gran parte de Salta, el centro –de norte a sur– de Catamarca y La Rioja y todo Tucumán. También la región costera del sur de Buenos Aires está bajo alerta amarilla, pero por vientos fuertes.

Clima del fin de semana en Tucumán

El termómetro inauguró el fin de semana con 23 °C. La madrugada ya empezó calurosa y se espera que la temperatura ascienda hacia la siesta. Los 35 °C de máxima de la tarde se toparán con las tormentas pronosticadas en la alerta. El SMN estimó un 40 a 70% de probabilidades de precipitaciones. Por la noche, en cambio, las estimaciones disminuirán a un 10 a 40%.

El sábado la provincia también estará bajo alerta meteorológica amarilla. Se esperan tormentas aisladas intensas, algunas localmente fuertes, que podrán estar acompañadas de granizo, intensa actividad eléctrica y ráfagas. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 20 y 40 milímetros, que podrían ser superados en forma puntual.

Durante el segundo día del fin de semana, la temperatura mínima será de 22 °C y, pese a las tormentas, habrá 35 °C. Durante la mañana habrá tormentas aisladas en diferentes regiones. La mañana estará parcialmente nublada, pero sin lluvias y, por la tarde y la noche, se esperan tormentas fuertes con probabilidades de precipitaciones del 40 a 70%.

El domingo no estará exento de las precipitaciones, pero se espera que tengan menor intensidad que el viernes y sábado. La temperatura mínima será igual a la del sábado y la máxima alcanzará los 32 °C durante la tarde. Habrá vientos de 7 a 12 kilómetros por hora con dirección predominante sudoeste.

Temas TucumánServicio Meteorológico Nacional
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

Cómo estará el tiempo en el sur del país para Año Nuevo

Así estará el clima en Año Nuevo 2026: el pronóstico para cada provincia

Así estará el clima en Año Nuevo 2026: el pronóstico para cada provincia

Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

Vientos fuertes, lluvias y tormentas: hay alerta amarilla a lo largo del país

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

¿Lloverá en Año Nuevo?: cómo estará el tiempo en Tucumán el 31 y el 1 de enero

Lo más popular
¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?
1

¿Por qué la venta del ingenio Concepción es una operación virtuosa?

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate
2

Don Aldo, la magia de la guarda y la razón por la que los vinos tucumanos serían mejores que los de Cafayate

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026
3

Jaldo, Milei y qué se viene en 2026

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo
4

Seis personas fueron heridas con armas en Año Nuevo

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público
5

El Gobierno de Milei suspendió las contrataciones en el sector público

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada
6

El Mollar y San Pedro de Colalao abren su temporada

Más Noticias
Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

Calor y tormentas: cómo estará el tiempo el primer viernes del año en Tucumán

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

Caso Vélez: los fundamentos del juez para sostener que hubo consentimiento y dictar el sobreseimiento

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

El último y desgarrador deseo de Brigitte Bardot que dejó antes de morir

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

La cruda confesión de Brigitte Bardot sobre su hijo: “Habría preferido parir un cachorro”

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

National Geographic confirma el proceso de división en África y la formación de un nuevo océano

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

Comentarios