Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

De acuerdo con el informe difundido por el organismo nacional, el aviso naranja por calor extremo alcanzará a Entre Ríos —Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay—, donde se esperan temperaturas de hasta 33°, y a distintos departamentos de Córdoba, como San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto, con máximas que podrían llegar a los 35°.