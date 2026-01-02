Hay alerta naranja y amarilla por calor extremo, y siguen tormentas: qué zonas están en riesgo

El Servicio Meteorológico Nacional emitió alertas de nivel naranja y amarillo por calor extremo y tormentas que afectan a distintas regiones del país. Las condiciones previstas combinan temperaturas elevadas con fenómenos intensos, un escenario que incrementa los riesgos para la salud y puede generar complicaciones en la vida cotidiana.
Frente a este panorama, las autoridades recomiendan extremar los cuidados, mantenerse informados a través de los canales oficiales y tomar precauciones ante posibles ráfagas, lluvias intensas y el impacto del calor persistente, especialmente en los grupos más vulnerables.
¿Qué provincias están en alerta naranja y amarilla por calor extremo?
De acuerdo con el informe difundido por el organismo nacional, el aviso naranja por calor extremo alcanzará a Entre Ríos —Diamante, La Paz, Nogoyá, Paraná y Villaguay—, donde se esperan temperaturas de hasta 33°, y a distintos departamentos de Córdoba, como San Justo, Río Primero, Río Segundo, Tercero Arriba, Juárez Celman y Río Cuarto, con máximas que podrían llegar a los 35°.
En paralelo, emitió una alerta amarilla por calor extremo que rige en Córdoba, Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero, Mendoza, Río Negro, Neuquén y Chubut. En estos casos, las temperaturas previstas pueden resultar “peligrosas”, principalmente para niñas y niños, personas mayores de 65 años y quienes padecen enfermedades crónicas, con posibles efectos leves a moderados en la salud.
Alerta amarilla por lluvias y tormentas: estas son las zonas afectadas
Por otra parte, el Servicio Meteorológico compartió una alerta amarilla por tormentas. Según indicó, Misiones, Formosa, Salta, Jujuy, Catamarca, Tucumán, La Rioja, Santiago del Estero y Córdoba estarán bajo advertencia. Estarán acompañadas principalmente por abundante caída de agua en cortos períodos, frecuente actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y ráfagas de alrededor de 70 kilómetros por hora y se prevén valores de precipitación acumulada entre 50 y 70 milímetros.
También emitió un aviso de nivel amarillo por lluvias intensas para el sur de Santa Cruz, incluida la capital, Río Gallegos. En estos casos, se esperan valores de precipitación acumulada entre 10 y 15 milímetros, pudiendo ser superados de forma puntual.