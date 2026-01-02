Breves de la economía: los primeros aumentos del año

Cómo fue el comportamiento del mercado laboral en 2025

Un promedio de 81 despidos por día durante dos años consecutivos se registró en el sector público nacional entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025: fueron 61.569 puestos de trabajo en total. No fueron los únicos que pagaron el pato del ajuste que viene realizando el Gobierno del presidente Javier Milei: en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 empleos. Entre públicos y privados suman 300.000 trabajadores afectados por las medidas de ajuste, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera. Tras sufrir un derrumbe en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada de un gran recorte del gasto estatal, estos sectores todavía se mantienen entre un 22% y un 9% respectivamente por debajo del promedio de 2023.