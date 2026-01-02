Breves de la economía: los primeros aumentos del año

El año arranca con los tradicionales incrementos de precios en bienes y en servicios. Por caso, los alquileres bajo la ley derogada sufrirán una actualización anual del 36,4%, revirtiendo la tendencia de desaceleración de los últimos meses. Asimismo, las empresas de medicina prepaga aplicarán aumentos de entre el 2,2% y el 2,9%, mientras que las facturas de gas, luz y agua continuarán su senda alcista bajo el nuevo esquema de quita de subsidios. Finalmente, los combustibles y las telecomunicaciones también registrarán ajustes, consolidando un enero de alta presión para el presupuesto de los hogares argentinos.
Mejoran la nota al Banco Nación
La calificadora FIX SCR confirmó la calificación “AAA (arg)” con perspectiva estable para el Banco Nación, la máxima nota dentro de la escala nacional, ratificando el liderazgo y la fortaleza de la franquicia de la entidad. Asimismo, mantuvo la calificación “A1+(arg)” para el corto plazo, lo que indica una “muy sólida capacidad de pago en tiempo y forma de los compromisos financieros respecto de otros emisores o emisiones del mismo país”. Ambas valoraciones se fundamentan en el buen desempeño sostenido, la posición de capital y una buena liquidez, sumado a la reducción gradual de su exposición al sector público y un mayor impulso del crédito al sector privado.
Cómo fue el comportamiento del mercado laboral en 2025
Un promedio de 81 despidos por día durante dos años consecutivos se registró en el sector público nacional entre noviembre de 2023 y noviembre de 2025: fueron 61.569 puestos de trabajo en total. No fueron los únicos que pagaron el pato del ajuste que viene realizando el Gobierno del presidente Javier Milei: en el primer año y medio de Milei, cerraron 17.063 empresas más de las que abrieron en Argentina, lo que equivale a 28 por día, con un saldo negativo de 236.845 empleos. Entre públicos y privados suman 300.000 trabajadores afectados por las medidas de ajuste, de acuerdo con un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), a partir de datos de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT). Las actividades más golpeadas han sido la construcción y la industria manufacturera. Tras sufrir un derrumbe en 2024 por la paralización de la obra pública y la recesión derivada de un gran recorte del gasto estatal, estos sectores todavía se mantienen entre un 22% y un 9% respectivamente por debajo del promedio de 2023.