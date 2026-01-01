Los pilotos de la Fórmula 1 eligieron a los mejores corredores del 2025: en qué puesto quedó Franco Colapinto

En las últimas horas del 2025, la Fórmula 1 dio a conocer el ranking que surge de la votación entre los propios pilotos. Al igual que ocurrió días atrás con los jefes de equipo, los protagonistas en pista eligieron a los diez corredores más destacados del año y el primer puesto quedó en manos de Max Verstappen.
El neerlandés fue el más valorado por sus colegas pese a no haber podido retener el título mundial. Su segunda mitad de campeonato resultó determinante en la elección: ganó seis de las siete carreras que consiguió en el año y llevó la definición hasta el final, quedando apenas dos puntos por detrás del campeón, Lando Norris, que se consagró por primera vez en la categoría.
La votación dejó un dato que no pasó desapercibido en el paddock. Por primera vez desde que este sistema se implementó en 2018, Lewis Hamilton no integró el top 10, una ausencia que marca un cambio de época dentro de la Máxima.
El lugar de Franco Colapinto
Franco Colapinto tampoco logró meterse entre los diez pilotos más votados del año. El argentino quedó fuera del ranking, en una temporada condicionada por el rendimiento irregular de Alpine. Su compañero Pierre Gasly atravesó un año con muchos altibajos y el equipo no consiguió destacarse en el pelotón medio, un factor que pesó en la consideración general de la grilla.
Más allá de esa ausencia, la elección dejó señales claras sobre el recambio generacional. Nombres jóvenes como Oliver Bearman e Isack Hadjar se metieron por primera vez entre los diez mejores, acompañados por pilotos con experiencia como Carlos Sainz y Fernando Alonso, en una lista que reflejó el equilibrio entre presente y futuro.
El ranking se definió mediante un sistema similar al de un Gran Premio, con 25 puntos para el primero y una escala descendente hasta el décimo. En total votaron 16 pilotos, ya que Hamilton, Nico Hülkenberg, Lance Stroll y Yuki Tsunoda optaron por no participar, según informó la F1.
El ranking de los 10 mejores pilotos de la F1 en 2025
1. Max Verstappen
2. Lando Norris
3. George Russell
4. Oscar Piastri
5. Charles Leclerc
6. Carlos Sainz
7. Fernando Alonso
8. Alex Albon
9. Oliver Bearman
10. Isack Hadjar
Con la temporada 2025 ya archivada, la mirada de la categoría empieza a posarse en lo que vendrá. La F1 se encamina a un 2026 que promete una pelea todavía más abierta.