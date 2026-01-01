Los pilotos de la Fórmula 1 eligieron a los mejores corredores del 2025: en qué puesto quedó Franco Colapinto

El neerlandés fue el más valorado por sus colegas pese a no haber podido retener el título mundial. Su segunda mitad de campeonato resultó determinante en la elección: ganó seis de las siete carreras que consiguió en el año y llevó la definición hasta el final, quedando apenas dos puntos por detrás del campeón, Lando Norris, que se consagró por primera vez en la categoría.