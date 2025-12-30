¿Flavio Briatore queda afuera de Alpine?: el posible desembarco de Christian Horner como jefe de Franco Colapinto

El posible regreso de Horner a la Fórmula 1 no sería menor. Desde 2005 hasta su salida a mediados de 2024, lideró Red Bull Racing en una de las etapas más exitosas de la categoría, con múltiples títulos de Constructores y de Pilotos. Su figura vuelve a aparecer ahora asociada a un equipo que viene de una temporada muy floja y que necesita, con urgencia, un golpe de timón.