Bombazo: un delantero argentino desembarca en la Premier League y pide pista para el Mundial

Se trata de Valentín "Taty" Castellanos, quien dejó Lazio para firmar con West Ham en una transferencia de US$ 34 millones.

DE ITALIA A LA PREMIER LEAGUE. Taty Castellanos dejará Lazio para sumarse a las filas del West Ham, a cambio de US$ 34 millones. DE ITALIA A LA PREMIER LEAGUE. "Taty" Castellanos dejará Lazio para sumarse a las filas del West Ham, a cambio de US$ 34 millones.
Hace 1 Hs

El 2026 arrancó con una verdadera bomba para la legión argentina en Europa. Con el calendario apremiando y la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina (el inicio está pactado para el 11 de junio), Valentín Castellanos decidió dar un golpe de timón a su carrera. El mendocino dejará la Lazio de Italia para convertirse en flamante refuerzo del West Ham de la Premier League, en una transferencia que ronda los US$ 34 millones.

La decisión del atacante es estratégica. "Taty" busca recuperar el protagonismo y la continuidad que había perdido en el equipo de Maurizio Sarri, donde una lesión muscular y decisiones tácticas lo relegaron en el último semestre (disputó 11 encuentros y marcó solo dos goles). Aunque su nombre sonó con fuerza para reforzar al Flamengo, el jugador optó por la jerarquía de la liga inglesa, firmando un vínculo por cinco temporadas.

El gran motor de este cambio es la Selección Argentina. Castellanos sabe que Lautaro Martínez y Julián Álvarez son números puestos, pero la vacante para un tercer artillero en la lista de Lionel Scaloni está abierta. Para ganar esa pulseada contra competidores directos como José "Flaco" López o Joaquín Panichelli, necesita roce de élite. Pese a que el West Ham marcha 18º en la tabla local, "Taty" apuesta a que los goles en una de las mejores ligas del mundo sean su pasaporte directo a Estados Unidos, México y Canadá.

Argelia venció a Burkina Faso y Scaloni toma nota

El calor, un desafío clave para el Mundial 2026 en Estados Unidos, México y Canadá

El año arranca con alertas por tormentas y calor extremo: ¿cuáles son las zonas más afectadas?

Una familia tucumana recibió el 2026 corriendo: cuando el brindis se hace después de llegar a la meta

Obra Pública: el Gobierno estima que se invierten U$S500 millones en Tucumán

Agenda de TV: la Premier programó cuatro partidos para este 1 de enero de 2026

Buenas noticias para arrancar el año en San Martín: estos son los refuerzos que anunciará la CD

Atlético Tucumán incorpora a dos jugadores de River para reforzar su plantel

El escenario judicial de Cristina puede cambiar durante la feria de enero

La Argentina recibe al rock internacional: llegan AC/DC, Korn, Megadeath y Iron Maiden, entre otros

