Bombazo: un delantero argentino desembarca en la Premier League y pide pista para el Mundial

El gran motor de este cambio es la Selección Argentina. Castellanos sabe que Lautaro Martínez y Julián Álvarez son números puestos, pero la vacante para un tercer artillero en la lista de Lionel Scaloni está abierta. Para ganar esa pulseada contra competidores directos como José "Flaco" López o Joaquín Panichelli, necesita roce de élite. Pese a que el West Ham marcha 18º en la tabla local, "Taty" apuesta a que los goles en una de las mejores ligas del mundo sean su pasaporte directo a Estados Unidos, México y Canadá.