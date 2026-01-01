Bombazo: un delantero argentino desembarca en la Premier League y pide pista para el Mundial

El 2026 arrancó con una verdadera bomba para la legión argentina en Europa. Con el calendario apremiando y la Copa del Mundo a la vuelta de la esquina (el inicio está pactado para el 11 de junio), Valentín Castellanos decidió dar un golpe de timón a su carrera. El mendocino dejará la Lazio de Italia para convertirse en flamante refuerzo del West Ham de la Premier League, en una transferencia que ronda los US$ 34 millones.
La decisión del atacante es estratégica. "Taty" busca recuperar el protagonismo y la continuidad que había perdido en el equipo de Maurizio Sarri, donde una lesión muscular y decisiones tácticas lo relegaron en el último semestre (disputó 11 encuentros y marcó solo dos goles). Aunque su nombre sonó con fuerza para reforzar al Flamengo, el jugador optó por la jerarquía de la liga inglesa, firmando un vínculo por cinco temporadas.
El gran motor de este cambio es la Selección Argentina. Castellanos sabe que Lautaro Martínez y Julián Álvarez son números puestos, pero la vacante para un tercer artillero en la lista de Lionel Scaloni está abierta. Para ganar esa pulseada contra competidores directos como José "Flaco" López o Joaquín Panichelli, necesita roce de élite. Pese a que el West Ham marcha 18º en la tabla local, "Taty" apuesta a que los goles en una de las mejores ligas del mundo sean su pasaporte directo a Estados Unidos, México y Canadá.