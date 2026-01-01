Escándalo en Brasil: un tucumano involucrado en un episodio de violencia con otros dos futbolistas argentinos

Ante la repercusión del caso, Mancuso realizó un descargo público en su cuenta de Instagram. Allí sostuvo que fue increpado de manera violenta por un hombre “fuera de sí”, que ingresó sin autorización a su casa, profirió insultos y provocó destrozos, entre ellos la rotura de una puerta. Además, afirmó que uno de los invitados fue agredido físicamente y que por ese motivo debieron llamar a la policía para controlar la situación. El defensor aclaró que él, su familia y sus amigos se encuentran en buen estado de salud y confirmó que realizará la denuncia correspondiente.