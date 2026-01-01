Escándalo en Brasil: un tucumano involucrado en un episodio de violencia con otros dos futbolistas argentinos

Un festejo privado de fin de año en Brasil derivó en un escándalo que tiene como protagonistas a tres futbolistas argentinos del Fortaleza Esporte Clube. Entre ellos aparece el tucumano José "Tucu" Herrera, cuyo nombre quedó mencionado en una causa que investiga la Policía Civil tras un incidente ocurrido durante la madrugada del 1 de enero en el municipio de Eusébio, dentro del área metropolitana de Fortaleza.
El episodio se produjo en la vivienda del defensor Eros Mancuso, donde se encontraba reunido con familiares, amigos y sus compatriotas Herrera y Tomás Pochettino. Según informaron medios locales como O Globo y Lance!, un vecino ingresó de manera intempestiva al domicilio para reclamar por el volumen de la música, lo que generó una fuerte discusión que fue escalando hasta requerir la intervención policial.
De acuerdo a las versiones difundidas en Brasil, el denunciante aseguró haber sido agredido durante el altercado y señaló a los futbolistas como partícipes del hecho. Incluso, una de las acusaciones más graves apunta contra Mancuso, a quien el vecino acusó de haberle mordido la nariz, situación que forma parte de la investigación en curso, aunque todavía no fue confirmada de manera oficial.
Con el correr de las horas comenzaron a circular en redes sociales imágenes y videos tomados durante el operativo policial. En uno de esos registros se observa al lateral argentino respondiendo preguntas en un clima de fuerte tensión, mientras se consulta por la presencia del mediocampista tucumano Herrera en la vivienda.
Ante la repercusión del caso, Mancuso realizó un descargo público en su cuenta de Instagram. Allí sostuvo que fue increpado de manera violenta por un hombre “fuera de sí”, que ingresó sin autorización a su casa, profirió insultos y provocó destrozos, entre ellos la rotura de una puerta. Además, afirmó que uno de los invitados fue agredido físicamente y que por ese motivo debieron llamar a la policía para controlar la situación. El defensor aclaró que él, su familia y sus amigos se encuentran en buen estado de salud y confirmó que realizará la denuncia correspondiente.
Desde Fortaleza, en tanto, informaron que el club está al tanto de lo ocurrido y que acompaña a los futbolistas mientras avanza la investigación de la Delegación de Policía Civil de Eusébio. Por el momento, no hubo sanciones deportivas ni pronunciamientos oficiales sobre responsabilidades individuales.
En el plano futbolístico, Mancuso acumula 60 partidos con la camiseta del conjunto brasileño desde su llegada en 2024, con dos goles y siete asistencias. Herrera disputó 21 encuentros, con dos tantos y tres pases gol. Pochettino, por su parte, es el de mayor recorrido en el club ya que arribó en 2023 y ya suma 175 partidos, con 17 goles y 29 asistencias.
Mientras la causa avanza en la Justicia brasileña, el episodio generó un fuerte impacto mediático y mantiene en vilo tanto al club como a los futbolistas involucrados, entre ellos el extremo surgido en Tucumán, cuyo nombre quedó inevitablemente ligado a un escándalo que trascendió las fronteras.