Sorpresa en Londres: Chelsea echó a su DT a seis meses de haber ganado el Mundial de Clubes

Apenas iniciado 2026, Chelsea tomó una decisión que sorprendió a la Premier League. Enzo Maresca dejó de ser el entrenador del primer equipo, pese a haber conquistado el Mundial de Clubes y la UEFA Conference League en la temporada pasada. El italiano se despidió del cargo tras 18 meses, en medio de un desgaste creciente con la dirigencia y un cierre de año deportivo que no estuvo a la altura de las expectativas.
La salida impacta de lleno en el plantel que tiene a Enzo Fernández como una de sus piezas centrales. El mediocampista argentino, capitán y figura en los últimos partidos, deberá afrontar el primer semestre del año del Mundial 2026 con un nuevo cuerpo técnico, en un contexto deportivo todavía abierto en varias competencias.
El equipo londinense marcha quinto en la Premier League, en zona de clasificación a la Europa League, pero quedó relegado de la pelea por la Champions tras una racha irregular con apenas una victoria en los últimos siete encuentros del torneo inglés. A eso se sumaron empates ante Newcastle y Bournemouth y una derrota frente a Aston Villa, resultados que terminaron de erosionar la relación entre Maresca y la cúpula del club.
Desde Chelsea informaron que la rescisión fue de común acuerdo. En el comunicado oficial, el club destacó los títulos obtenidos bajo la conducción del entrenador italiano, pero remarcó que, con objetivos importantes aún en juego (Premier League, Champions League, FA Cup y Copa de la Liga), un cambio en el banco era la mejor opción para reencauzar la temporada.
Maresca había asumido a mediados de 2024 y tenía contrato hasta 2029. En total dirigió 92 partidos, con un balance positivo de 55 victorias, 16 empates y 21 derrotas. Sin embargo, el clima interno se fue tensando durante el cierre de 2025, con cuestionamientos a decisiones futbolísticas y a su manejo fuera del campo. En Inglaterra también se mencionaron versiones sobre contactos del entrenador con el Manchester City, en caso de una eventual salida de Josep Guardiola, como un factor que profundizó el conflicto.
Mientras el club evalúa la designación de un técnico interino, ya comenzaron a circular nombres para la sucesión. Entre ellos aparece Liam Rosenior, actual DT del Racing de Estrasburgo (institución que integra el grupo BlueCo, propietario de Chelsea), y también Olivier Glasner, hoy al frente del Crystal Palace.
En lo inmediato, los “Blues” deberán enfrentar un calendario exigente con Manchester City por Premier League, el debut en la FA Cup y la semifinal de la Copa de la Liga ante Arsenal. Además, todavía tienen por delante dos partidos clave en la fase inicial de la Champions League, con la obligación de sumar para avanzar de ronda.
Tras conocerse la noticia, Enzo Fernández publicó un mensaje de despedida para Maresca en redes sociales, agradeciéndole por lo compartido y recordando los dos títulos obtenidos juntos. Una señal de respeto y cierre para una etapa que, pese a los logros recientes, terminó antes de lo previsto en Stamford Bridge.