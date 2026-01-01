Secciones
Una ingeniera tucumana fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro

Egresada de la Universidad Nacional de Tucumán, Belén Luque asumió la dirección regional tras una trayectoria de más de 15 años dentro de la compañía global.

Belén Luque. YARA Belén Luque. YARA
Hace 2 Hs

Yara Argentina, empresa global especializada en fertilizantes y agentes de protección ambiental, anunció el nombramiento de la ingeniera agrónoma Belén Luque como nueva Directora para el Cono Sur -Argentina, Chile y Uruguay-. De esa forma, la profesional consolida una trayectoria profesional de más de 15 años dentro de la compañía, marcada por el liderazgo, la innovación y el compromiso con una agriculturamás eficiente y sustentable.

Belén Luque es egresada de la Universidad Nacional de Tucumán (UNT). Inició su carrera en Yara en la región del Noroeste Argentino (NOA), especializándose en la nutrición de cultivos como caña de azúcar y cítricos. 

En ese contexto, trabajó activamente en el posicionamiento de soluciones nutricionales con menores pérdidas por volatilización, contribuyendo a una mayor eficiencia en el uso de nutrientes y a la reducción de la huella de carbono, un aspecto estratégico para las industrias regionales.

Posteriormente, se desempeñó como Gerente de Especialidades, rol desde el cual volcó su experiencia en otros mercados regionales y cultivos como manzana, pera y yerba mate, donde la calidad, la sostenibilidad y la nutrición balanceada constituyen atributos claramente diferenciadores para la producción.

Su desarrollo profesional continuó como directora de Yara para Centroamérica, asumiendo un desafío de gran relevancia al liderar mercados y sistemas productivos con cultivos menos desarrollados en Argentina. En esta etapa, trabajó intensamente en cultivos como café, banano y frutas tropicales, enfrentando desafíos no solo técnicos y nutricionales, sino también culturales y personales, en contextos productivos diversos y altamente exigentes, informo la empresa.

Luego de tres años en esa posición, Belén Luque regresa a Argentina para asumir la Dirección de Yara en el Cono Sur.
“La adopción tecnológica de nuestro país, sumada al gran profesionalismo del sector agropecuario, me entusiasman para profundizar el desarrollo de soluciones más sustentables, con menores emisiones y que permitan al productor aumentar su rentabilidad”, destacó.

