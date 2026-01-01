Una ingeniera tucumana fue nombrada directora para el Cono Sur de una empresa referente del agro

Yara Argentina, empresa global especializada en fertilizantes y agentes de protección ambiental, anunció el nombramiento de la ingeniera agrónoma Belén Luque como nueva Directora para el Cono Sur -Argentina, Chile y Uruguay-. De esa forma, la profesional consolida una trayectoria profesional de más de 15 años dentro de la compañía, marcada por el liderazgo, la innovación y el compromiso con una agriculturamás eficiente y sustentable.