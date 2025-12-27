Secciones
Informe especial: aumentó la confianza del productor en el Gobierno nacional
Hace 6 Hs

Una buena noticia para el Gobierno nacional es que aumentó la confianza del productor, mostrando mejoras en la percepción tanto del presente como del futuro. Esto surge al observar la última edición del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, en la cual se registra el nivel más alto de confianza de los productores desde julio de 2019. El índice general se ubicó en 159 puntos, un incremento de un 28% respecto de la medición anterior, que consolida el máximo histórico de la serie.

Esta situación surge por el repunte de una mejora significativa tanto en el Índice de Condiciones Presentes como en el de Expectativas Futuras, con valores máximos alcanzados. Así lo indicaron especialistas, que explicaron que el aumento en las condiciones presentes de un 43% fue impulsado por una mejor percepción de la situación financiera de los productores y por un marcado repunte en las expectativas de inversión.

En el caso del Índice de Expectativas Futuras, aumentó un 23%, reflejando una visión más favorable tanto sobre la situación financiera de los productores como sobre el desempeño del sector agropecuario en el próximo año.

Desde el Centro añadieron que este escenario de mayor confianza se ve acompañado por una evaluación mayoritariamente positiva de la gestión nacional, ya que el 65% de los productores considera que el Gobierno cumplió con sus expectativas; un 10% afirma que las superó y un 25% considera que estuvieron por debajo de lo esperado.

