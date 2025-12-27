Informe especial: aumentó la confianza del productor en el Gobierno nacional

Una buena noticia para el Gobierno nacional es que aumentó la confianza del productor, mostrando mejoras en la percepción tanto del presente como del futuro. Esto surge al observar la última edición del Ag Barometer Austral, elaborado por el Centro de Agronegocios y Alimentos de la Universidad Austral, en la cual se registra el nivel más alto de confianza de los productores desde julio de 2019. El índice general se ubicó en 159 puntos, un incremento de un 28% respecto de la medición anterior, que consolida el máximo histórico de la serie.