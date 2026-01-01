Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

Tiempo en Tucumán: ¿lloverá el fin de semana?

Tucumán es una de las provincias que se encuentra en alerta meteorológica amarilla por tormentas. El aviso del SAT empezará a regir este jueves primero de enero por la tarde, hará una pausa durante la noche y volverá a aparecer para el viernes a la tarde. La alerta indica que las tormentas durante estos momentos tendrán una gran intensidad. Esto no implica que en las demás horas del día no haya precipitaciones, sino que no revestirán un peligro para las personas.