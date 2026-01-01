Cómo estará el tiempo en Tucumán el primer fin de semana del año

La primera madrugada de este Año Nuevo trajo cierto alivio luego de un acalorado 31 de diciembre. Aunque son muchas las provincias que el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) puso bajo alerta por temperaturas extremas, Tucumán no será una de ellas. Sin embargo, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) sí emitió alerta amarilla por tormentas, por lo menos para las próximas 48 horas, por lo que los tucumanos deberán tomar ciertos recaudos con el tiempo en estos días.
Pese al pronóstico que indica altas probabilidades de precipitaciones, las temperaturas no descenderán. En consonancia con un clima de verano, el termómetro indicará temperaturas máximas por encima de los 30 °C. Además, las mínimas no bajarán de los 20 °C y se pronostican tormentas para varios días.
Tiempo en Tucumán: ¿lloverá el fin de semana?
Tucumán es una de las provincias que se encuentra en alerta meteorológica amarilla por tormentas. El aviso del SAT empezará a regir este jueves primero de enero por la tarde, hará una pausa durante la noche y volverá a aparecer para el viernes a la tarde. La alerta indica que las tormentas durante estos momentos tendrán una gran intensidad. Esto no implica que en las demás horas del día no haya precipitaciones, sino que no revestirán un peligro para las personas.
Por lo pronto, los chaparrones empezarán a aparecer durante la mañana en distintas regiones de la provincia. A la tarde y a la noche habrá tormentas con actividad eléctrica. La temperatura máxima hoy llegará a los 34 °C pese a las lluvias. También habrá vientos de hasta 22 kilómetros por hora.
Para el viernes 2 se esperan tormentas aisladas desde la madrugada. Las precipitaciones, con mayor o menor intensidad, estarán presentes durante toda la jornada. Por la madrugada, la mañana y la noche, serán tormentas aisladas. Pero a la tarde, adoptarán la forma de tormentas fuertes. la temperatura máxima escalará un grado más respecto al jueves.
El sábado y domingo las precipitaciones no estarán ausentes, aunque sí serán más débiles que las de días anteriores. El primer día del fin de semana la temperatura alcanzará los 35 °C y, el segundo, los 32 °C. En ambos casos, la temperatura mínima será de 22 °C. Se pronosticaron tormentas aisladas para la tarde/noche del sábado, chaparrones para la madrugada/mañana del domingo y nuevamente tormentas aisladas para la tarde/noche.