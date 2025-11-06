Secciones
EconomíaNoticias económicas

Estos fueron los 10 vehículos 0km más vendidos de octubre 2025

El ranking quedó encabezado por Toyota, que ingresó con dos modelos al top 10.

Estos fueron los 10 vehículos 0km más vendidos de octubre 2025
Hace 2 Hs

Octubre terminó y la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (Acara) dio a conocer los datos del mes. Si bien en el décimo mes del año hubo una disminución de las ventas respecto a los emocionantes números de septiembre para el rubro, el total de patentamientos fue un 16.9% superior al registrado en octubre del año pasado.

Top 10 de los autos más vendidos de septiembre en Argentina, según Acara

Top 10 de los autos más vendidos de septiembre en Argentina, según Acara

En total, Acara registró 51.982 patentamientos durante octubre, 3845 menos que en septiembre. Este número representa un 7.6% de baja entre un mes y otro, lo que genera también un desánimo luego del entusiasmo del crecimiento de octubre. Respecto al acumulado de 2024, las ventas del mes pasado llegaron a lograr un 55.1%.

Los 10 vehículos más vendidos de octubre

El acumulado de autos 0km vendidos de 2025 va ya en 552.484 y las concesionarias tienen la esperanza de superar los 600.000. En el top 10 del último mes aparecieron algunas sorpresas, modelos que no se esperaba que aparecieran tan pronto entre los más elegidos de los argentinos.

10. Volkswagen Tera: 1347 unidades patentadas

9. Volkswagen Polo: 1460 unidades patentadas

8. Chevrolet Tracker: 1532 unidades patentadas

7. Volkswagen Amarok: 1619 unidades patentadas

6. Ford Territory: 1709 unidades patentadas

5. Fiat Cronos: 1844 unidades patentadas

4. Ford Ranger: 2031 unidades patentadas

3. Peugeot 208: unidades patentadas

2. Toyota Yaris: 2253 unidades patentadas

1. Toyota Hilux: 2523: unidades patentadas

Las motos más vendidas de octubre 2025

Acara informó también un crecimiento interanual del 32% y un 3,1% más de ventas que en septiembre de 2025. Entre las 10 unidades más vendidas, quedaron:

10. Motomel CX 150: 1147 unidades patentadas

9. Zanella ZB 110 RT: 1366 unidades patentadas

8. Mondial LD 110 MAX: 1439 unidades patentadas

7. Motomel S2 150: 1486 unidades patentada

6. Zanella ZB 110: 1898 unidades patentadas

5. Corven Energy 110: 3255 unidades patentadas

4. Motomel B110: 3783 unidades patentadas

3. Keller KN110-8: 4651 unidades patentadas

2. Gilera Smash: 5503 unidades patentadas

1. Honda Wave 110: 6025 unidades patentadas

Temas Asociación de Concesionarios de Automotores de la República ArgentinaFord RangerToyotaFiatPeugeotVolksWagenChevroletFord
Tamaño texto
Comentarios
Lo más popular
Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas
1

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural
2

Paro de colectivos: cuáles son las líneas afectadas en San Miguel de Tucumán y qué pasa con los servicios interurbano y rural

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita
3

Causa Cuadernos: Cristina afronta la acusación de liderar una asociación ilícita

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River
4

Independiente Rivadavia se consagró campeón de la Copa Argentina y complicó a River

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos
5

Por no registrar a uno de sus empleados, una empresa deberá pagarle 17 sueldos

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital
6

“No puede salir gratis tener de rehenes a los tucumanos”: exigen multas millonarias y cambios en el transporte público de la capital

Más Noticias
El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

El Estado subasta las viviendas del ProCreAr: cómo participar y qué requisitos hay que cumplir

Lista: Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Lista: Quién se fue de Masterchef Celebrity 2025: una eliminación y sorpresa por una nueva renuncia

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Tormentas y alerta naranja para este jueves: cuáles serán las zonas más afectadas del país

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los choferes de colectivos vuelven a parar hoy en la capital tucumana: qué puede pasar en las próximas horas

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Los bancos permanecen cerrados hoy por el Día del Bancario

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Fiesta Nacional del Sánguche Milanesa: fecha, entradas y cartelera de espectáculos

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Nueve provincias bajo alerta meteorológica por tormentas, nevadas y viento zonda

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Chau riñonera: la prenda que será tendencia en el verano 2026 y pocos los saben

Comentarios