Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

Diciembre es el mes de finalizar los planes para las vacaciones. Pero las familias que eligen quedarse en su hogar suelen tener planes paralelos a los que piensan destinar sus ahorros. En estos meses, a menudo surgen las ideas de cambiar de auto. Si la situación económica es uno de los condicionantes para elegir modelo, es bueno tener en cuenta cuáles son los 10 autos 0 kilómetros que se cotizan a un menor costo en Argentina en diciembre de 2025.
El año 2024 tuvo una caída del 7.9% en las ventas respecto al año anterior. Según datos de la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina, se registraron 414.041 patentamientos. Durante los primeros 11 meses de 2025, esa cifra quedó superada ampliamente. Los indicadores de noviembre marcaron 587.666 patentamientos y todavía resta sumar las ventas de diciembre.
Los 10 0km más económicos en diciembre 2025
En el top 10 de los autos 0km más económicos de Argentina en este mes, Fiat ocupa un sitio privilegiado. Tres modelos de la automotriz italiana lograron ingresar a los autos menos costosos de este período. Pero el primer puesto se lo quedó Renault con un modelo que, aunque tuvo sus actualizaciones, llegó al mercado en 2015. El listado de estos vehículos parte de los $26.510.000 y llega hasta los $31.755.000.
10. Jac S2: $31.755.000
9. Peugeot 208: $30.890.000
8. Citroën C3: $30.890.000
7. Fiat Cronos: $30.467.000
6. Chevrolet Onix: $30.430.900
5. Fiat Argo: $29.774.000
4. JMEV Easy: $27.449.500
3. Fiat Mobi: $26.643.000
2. Hyundai HB20: $32.600.000
1. Renault Kwid: $26.510.000
Los 10 autos más vendidos de 2025
En noviembre se registraron cerca de 35.000 unidades vendidas. Pese a que en el mes hubo dos días no hábiles y a que noviembre –junto a diciembre– es de los meses de menores ventas, se considera que fueron buenos números para el mes. En total, se vendieron 34.905 autos, un 33.2% menos que en octubre; pero, solo un 3.6% menos que en noviembre de 2024.
La automotriz con más autos en el top 10 de los más vendidos de noviembre es Volkswagen, con tres modelos diferentes entre los más elegidos. Con dos modelos le siguen Chevrolet y Peugeot.
10. Volkswagen Taos: 585 unidades vendidas
9. Peugeot 2008: 744 unidades vendidas
8. Volkswagen Polo: 829 unidades vendidas
7. Chevrolet Onix: 838 unidades vendidas
6. Chevrolet Tracker: 851 unidades vendidas
5. Ford Territory: 931 unidades vendidas
4. Toyota Yaris: 1256 unidades vendidas
3. Fiat Cronos: 1261 unidades vendidas
2. Volkswagen Tera: 1327 unidades vendidas
1. Peugeot 208: 1343 unidades vendidas