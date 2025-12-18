Estos son los 10 autos 0km más económicos en diciembre de 2025

Diciembre es el mes de finalizar los planes para las vacaciones. Pero las familias que eligen quedarse en su hogar suelen tener planes paralelos a los que piensan destinar sus ahorros. En estos meses, a menudo surgen las ideas de cambiar de auto. Si la situación económica es uno de los condicionantes para elegir modelo, es bueno tener en cuenta cuáles son los 10 autos 0 kilómetros que se cotizan a un menor costo en Argentina en diciembre de 2025.