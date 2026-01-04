Kakebo: qué es y en qué consiste la técnica japonesa de ahorro para mejorar las finanzas este 2026

La filosofía del kakebo se centra en diferenciar lo indispensable de lo prescindible, evaluando constantemente cuánto, cómo y en qué se gasta el dinero. De acuerdo con Chiba, este método ha permitido alcanzar márgenes de ahorro de hasta el 35% de los ingresos, y una de sus principales ventajas es que el uso manual fortalece la conciencia y la conexión con las finanzas personales.