Atlético Tucumán entra en la etapa clave de la pretemporada con refuerzos, regresos y una gira internacional

La hoja de ruta marca el próximo 10 de enero como fecha de partida hacia Uruguay. El "Decano" ya tiene confirmados sus compromisos en la Serie Río de la Plata 2026, donde jugará el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa, y volverá a presentarse el 15 de enero, a las 18.15, ante Progreso, en el Parque Saroldi. Ambos encuentros formarán parte de la gira de preparación en Montevideo, clave para sumar minutos de competencia antes del inicio del Torneo Apertura."Es difícil conseguir amistosos ahora porque los equipos de la zona recién están empezando el 2 o 3 de enero y nosotros ya llevamos tres semanas de ventaja física", detalló el entrenador, quien además descartó la posibilidad de un clásico de verano con San Martín: "Se hablaba mucho de eso, pero quedó ahí. No hay novedades".