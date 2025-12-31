Atlético Tucumán entra en la etapa clave de la pretemporada con refuerzos, regresos y una gira internacional

El plantel de Atlético Tucumán toma su último respiro antes de entrar en la fase crítica de la pretemporada. Hugo Colace y sus dirigidos disfrutan del segundo receso de fin de año, una pausa programada que se extenderá hasta este sábado. De este modo, el grupo regresará al complejo con energías renovadas tras las fiestas para encarar la cuarta semana de preparación, ya con la mira puesta en el inicio de la competencia oficial.
El cuerpo técnico ya cuenta con sus tres primeras caras nuevas: Leonel Di Plácido, Martín Benítez y Luis Ingolotti. "Nos vamos armando de a poco, hay que tener paciencia. Los jugadores van llegando y, por suerte, el grupo se está conformando bien", describió el DT sobre el mercado de pases.
Tanto Benítez como Ingolotti se sumaron a las prácticas justo después de Navidad, casi como un obsequio festivo. "Seguimos creyendo en Papá Noel", bromeó Colace, satisfecho con las incorporaciones. "Se están acoplando muy bien, es una buena progresión. Cada jugador que llega es un pedido expreso porque es lo que necesitamos. Martín tiene la característica necesaria en el medio para dar el último pase. Por otro lado, la salida de Mansilla requería un arquero e Ingolotti estaba entre las posibilidades", explicó.
Sobre la posición del ex Independiente en la cancha, Colace no se ata a estructuras rígidas: jugará donde se sienta más cómodo. "Por dentro tiene buen panorama y buen pase, será importante para asistir a nuestros delanteros. Pero si le toca jugar por fuera, también sabe hacerlo. Se está acoplando de a poco porque arrancó dos semanas después, pero tiene muchas ganas y eso suple lo físico".
En cuanto al arco, con la llegada de Ingolotti y el regreso de Tomás Durso, el técnico considera que el puesto "estaría cubierto". Ahora, la atención se centra en la recuperación de soldados clave: Franco Nicola, quien se sumará a la pretemporada tras rehabilitarse en Uruguay de una fascitis plantar, y Leandro Díaz, que trabaja para ponerse a ritmo tras su reciente regreso.
"Primero quiero que esté bien para jugar", advirtió Colace sobre Nicola. "Es versátil: puede ir por ambas bandas o por el medio. Este año, más allá del sistema, los jugadores deben tener el principio de querer más, de correr tanto para atrás como para adelante". En esa misma línea de recuperación se encuentra Maximiliano Villa, otro de los que arrastra una fascitis plantar y se espera que pronto retome los entrenamientos a la par del grupo.
La hoja de ruta marca el próximo 10 de enero como fecha de partida hacia Uruguay. El "Decano" ya tiene confirmados sus compromisos en la Serie Río de la Plata 2026, donde jugará el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa, y volverá a presentarse el 15 de enero, a las 18.15, ante Progreso, en el Parque Saroldi. Ambos encuentros formarán parte de la gira de preparación en Montevideo, clave para sumar minutos de competencia antes del inicio del Torneo Apertura."Es difícil conseguir amistosos ahora porque los equipos de la zona recién están empezando el 2 o 3 de enero y nosotros ya llevamos tres semanas de ventaja física", detalló el entrenador, quien además descartó la posibilidad de un clásico de verano con San Martín: "Se hablaba mucho de eso, pero quedó ahí. No hay novedades".
¿Qué versión de Atlético se verá en suelo charrúa? La respuesta del DT es contundente: "Un Atlético que se prepara para hacer un torneo extraordinario. Así lo requiero yo y así lo necesita el club. Queremos un equipo intenso, peligroso y que contagie al hincha".
Mientras el equipo se alista para la Serie Río de la Plata, la CD no detiene la marcha. Según trascendió, las gestiones apuntan ahora a cerrar más piezas del rompecabezas: un marcador central zurdo y un centrodelantero..
Con el calendario apremiando y la exigencia en aumento, el “Decano” entra en la recta final de su preparación con la ilusión intacta. Atlético tendrá una semana de trabajo más antes de partir a Uruguay, en una estadía que servirá no solo para ajustar las clavijas tácticas, sino para consolidar la identidad de un equipo que, bajo la batuta de Colace, promete no guardarse nada. El Torneo Apertura asoma en el horizonte y el "Decano" quiere ser protagonista desde el pitazo inicial.