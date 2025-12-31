Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

En ese contexto, en las últimas horas habían comenzaron a circular algunos nombres. Uno de ellos fue el de Gastón Suso, zaguero de 34 años que no continuaría en Gimnasia y Esgrima La Plata y que cuenta con experiencia en Primera División. También apareció en el radar Gonzalo Mottes, recientemente desvinculado de Aldosivi, aunque en su caso el escenario parece más complejo: el defensor tendría prácticamente todo acordado para sumarse a Chacarita, lo que lo aleja del “Decano”.