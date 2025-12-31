Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

La defensa de Atlético Tucumán atraviesa días de reconfiguración. Con la salida confirmada de Fausto Grillo (quien continuará su carrera en Deportes Concepción de Chile) y las partidas previas de Miguel Brizuela y Marcelo Ortiz, el fondo del equipo quedó sensiblemente diezmado y obligó a Hugo Colace a recalcular en la planificación del nuevo ciclo.
La señal de alerta llegó justo cuando el plantel quedó licenciado, en la antesala de la etapa más exigente de la pretemporada. El diagnóstico interno es compartido por el cuerpo técnico y la dirigencia: la prioridad del mercado pasa por incorporar un marcador central zurdo, capaz de aportar salida limpia desde el fondo y equilibrio en la última línea, dos cualidades que el entrenador considera crucial para su idea de juego.
En ese contexto, en las últimas horas habían comenzaron a circular algunos nombres. Uno de ellos fue el de Gastón Suso, zaguero de 34 años que no continuaría en Gimnasia y Esgrima La Plata y que cuenta con experiencia en Primera División. También apareció en el radar Gonzalo Mottes, recientemente desvinculado de Aldosivi, aunque en su caso el escenario parece más complejo: el defensor tendría prácticamente todo acordado para sumarse a Chacarita, lo que lo aleja del “Decano”.
Sin embargo, desde la CD bajaron el tono a las versiones. Un vocero del club le confirmó a LA GACETA que por el momento no hay gestiones concretas por ninguno de los dos futbolistas y que las decisiones de fondo se tomarán en los primeros días de 2026, cuando el mercado termine de acomodarse y se evalúen alternativas con mayor precisión.
La postura no implica inmovilidad, sino cautela. En Atlético entienden que la elección del central no puede ser apresurada: buscan un perfil específico, que se adapte al esquema y a la intensidad que propone Colace, y que llegue en condiciones físicas para competir desde el inicio del torneo.
El plantel fue licenciado para pasar las fiestas de Año Nuevo
Mientras tanto, el plantel retomará los trabajos el sábado 3 de enero, fecha marcada en rojo en el calendario. Ese día comenzará la fase más dura de la pretemporada y, al mismo tiempo, Colace espera empezar a recibir definiciones más claras sobre la conformación del nuevo plantel.