Milagro en Brasil: un nene de cuatro años cayó de un décimo piso y sobrevivió

“Sobrevivir a una caída del décimo piso es un caso extraordinario, es raro. No sé las condiciones clínicas de la criatura, pero ya sobrevivir a la caída es raro”, explicó un médico con más de 40 años de experiencia, que no forma parte del equipo tratante pero analizó el caso desde el punto de vista médico. El profesional remarcó que “una ventana en el octavo piso sigue siendo muy alto” y que, aun considerando posibles rebotes o impactos intermedios, “en todas las situaciones de especulación, es muy raro”.