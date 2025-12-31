Milagro en Brasil: un nene de cuatro años cayó de un décimo piso y sobrevivió

Un hecho que desafía toda lógica médica conmociona por estas horas a la ciudad de Ribeirão Preto, en el estado de San Pablo, Brasil. Un nene de apenas cuatro años, identificado como Brenno Fernandes Girdziauckas, cayó desde el décimo piso del edificio donde vive con su familia y, contra todo pronóstico, sobrevivió.
El accidente ocurrió cuando el niño se encontraba en el baño del departamento. Brenno, que tiene diagnóstico de trastorno del espectro autista y no habla, habría accedido a la ventana sin protección y cayó desde una altura aproximada de 30 metros. Según confirmó el sitio g1, el pequeño sufrió una fractura bilateral de fémur -es decir, ambas piernas- y permanece internado en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del Hospital de Clínicas, donde se encuentra estable.
De acuerdo con el relato de su madre, psicóloga de profesión, ella estaba junto a su esposo cerca del dormitorio cuando escuchó un ruido. Al ir al baño y no encontrar a su hijo, comprendió de inmediato lo que había ocurrido. La ventana no tenía rejas de seguridad. Desesperada, bajó corriendo hasta el hall del edificio, donde encontró a Brenno consciente, aunque con lesiones graves en las piernas.
Antes de llegar al suelo, el niño impactó primero contra una ventana ubicada en el octavo piso y luego contra un pasamanos en la entrada del edificio. Aun así, los especialistas señalan que esos elementos no explican completamente cómo logró sobrevivir a una caída de semejante altura.
“Sobrevivir a una caída del décimo piso es un caso extraordinario, es raro. No sé las condiciones clínicas de la criatura, pero ya sobrevivir a la caída es raro”, explicó un médico con más de 40 años de experiencia, que no forma parte del equipo tratante pero analizó el caso desde el punto de vista médico. El profesional remarcó que “una ventana en el octavo piso sigue siendo muy alto” y que, aun considerando posibles rebotes o impactos intermedios, “en todas las situaciones de especulación, es muy raro”.
El rescate fue inmediato. La hermana del niño llamó de urgencia a una ambulancia, que llegó rápidamente al lugar. Brenno fue estabilizado y trasladado a la Unidad de Emergencia del Hospital de Clínicas, ubicada a apenas dos minutos del edificio. Para los especialistas, esa rapidez fue determinante. “Aumenta las chances de sobrevivir y de reducir secuelas porque fue atendido de inmediato y está en un hospital de excelencia. Es un hecho para ser contado porque es extraordinario”, sostuvo el médico consultado.
Por el momento, los profesionales mantienen cautela respecto de la evolución clínica. “No sabemos qué tipo de lesión pudo haber tenido en el cerebro. Incluso si no golpeó la cabeza directamente, el impacto puede hacer que el cerebro se mueva violentamente dentro del cráneo y provocar contusiones”, explicaron.
El caso fue registrado por la Policía como una caída accidental. Se ordenaron peritajes al Instituto de Criminalística y al Instituto Médico Legal para esclarecer con precisión las circunstancias del hecho. Según el informe preliminar, la madre cree que el niño se trepó al lavabo para alcanzar la ventana, lo que habría desencadenado la caída.