Por qué algunas personas eligen pasar Año Nuevo solas, según expertos en psicología

Killner remarcó que no hay una forma universal de vivir estas fechas y cuestionó los mandatos sociales: “¿Quién dictaminó que la fecha merece compañía indeseable? ¿Por qué no pensar que cada quien puede resolver la angustia de las fiestas a su manera?”. En esa línea, recordó un poema de Jorge Luis Borges que describe el fin de año como “una metáfora baldía”, en la que el tiempo parece detenido más allá de los rituales.