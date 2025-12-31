El verdadero origen del ritual de las 12 uvas: ¿por qué lo hacemos en Año Nuevo?

Existe otra teoría que expone que la tradición de tomar uvas en España el 31 de diciembre nació en 1882. En aquella época, las personas de la burguesía y la aristocracia se reunían el último día del año en cenas en las que comían uvas y bebían champán. Un grupo de madrileños decidió ironizar sobre esta costumbre y responder a las limitaciones que habían impuesto a las celebraciones navideñas en la calle. Por este motivo, acudieron a la Puerta del Sol a tomar uvas al son de las campanadas, según explicó el diario español El Mundo.