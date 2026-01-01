Gmail por fin dejaría a los usuarios cambiar sus direcciones antiguas

¿Cómo cambiar tu dirección?

Si te encontrás en una de las regiones con una página de ayuda actualizada, podés comprobar si cumplís los requisitos visitando myaccount.google.com/google-account-email y haciendo clic en "Información personal" en la esquina superior izquierda. Desde allí, hacé clic en "Correo electrónico" y luego en "Dirección de correo electrónico de la cuenta de Google". Si la opción está disponible, verás un botón que dice "Cambiar el correo electrónico de la cuenta de Google". Al hacer clic, se te pedirá que introduzcas el nuevo nombre de usuario, explicaron desde el medio especializado Gizmodo.