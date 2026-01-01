Gmail por fin dejaría a los usuarios cambiar sus direcciones antiguas

La cuenta de mail que te creaste cuando apenas Internet existía y que probablemente te cause algo de timidez compartir con tus compañeros de trabajo o a tu jefe, pero que contiene todos tus archivos más importantes, finalmente podría ser modificada gracias a las actualizaciones de Google. Ahora, por fin, los usuarios podrían cambiar sus direcciones de mail antiguas.
Google está introduciendo cambios que permitirían a los usuarios de Gmail cambiar sus identificaciones justo a tiempo de que comience el nuevo año. El gigante tecnológico actualizó su página de centro de ayuda con nuevas reglas para cambiar direcciones de correo electrónico, describiendo una forma que permitiría a los usuarios conservar la terminación conocida @gmail.com.
Los usuarios en español podrían cambiar sus direcciones
La novedad fue resaltada por un grupo de Telegram llamado “Google Pixel Hub”, que notó los cambios en la página. “La posibilidad de cambiar la dirección de correo electrónico de su cuenta de Google se está implementando gradualmente para todos los usuarios, por lo que es posible que esta opción aún no esté disponible para usted”, se lee en una versión traducida de la web.
Aunque esta actualización fue advertida por usuarios de la India, el texto actualizado aparece en casi todas las versiones de la página en otros idiomas, incluyendo español, francés y japonés. Algunos, como el inglés, aún no recibieron la actualización de la página para realizar el cambio.
En las páginas de soporte que se actualizaron, Google advierte: “Si la dirección de correo electrónico de su cuenta de Google termina en gmail.com, es posible que pueda cambiarla a otra dirección que termine en @gmail.com”.
Esto permitiría a las personas que ya “maduraron” de su dirección de Gmail original o que simplemente quieren comenzar de nuevo, cambiar a un nuevo correo electrónico sin preocuparse por perder ningún dato vinculado a su cuenta.
A tener en cuenta antes de hacer un cambio
Google afirma que, una vez que los usuarios cambien su dirección de correo electrónico, la anterior se convertirá en una alternativa. Recibirán correos electrónicos tanto en la dirección anterior como en la nueva, y podrán seguir usando la dirección anterior cuando quieran. Ambas direcciones pueden usarse para iniciar sesión en servicios populares de Google como Maps, YouTube y Drive. Los datos asociados a la cuenta, incluidas fotos y mensajes, no se verán afectados.
Sin embargo, existen algunas limitaciones. Google afirma que, una vez realizado el cambio, no podrás crear otra dirección de Gmail para la misma cuenta durante 12 meses.
¿Cómo cambiar tu dirección?
Si te encontrás en una de las regiones con una página de ayuda actualizada, podés comprobar si cumplís los requisitos visitando myaccount.google.com/google-account-email y haciendo clic en "Información personal" en la esquina superior izquierda. Desde allí, hacé clic en "Correo electrónico" y luego en "Dirección de correo electrónico de la cuenta de Google". Si la opción está disponible, verás un botón que dice "Cambiar el correo electrónico de la cuenta de Google". Al hacer clic, se te pedirá que introduzcas el nuevo nombre de usuario, explicaron desde el medio especializado Gizmodo.