¿Adiós a NotebookLM?: Google redobló la apuesta con una IA que transforma los libros de texto

Las horas de estudio dejaron de ser sesiones de escritura, de resúmenes kilométricos o de subrayados interminables. El escritorio de cualquier estudiante parece tener siempre abierta una misma herramienta: NotebookLM, un programa de inteligencia artificial capaz de crear resúmenes, guías de estudio, preguntas para debates, mapas mentales y mucho más; un material capaz de potenciar el aprendizaje. Pero Google parece ir por más con otro asistente que revoluciona las maneras de leer un libro de texto.
“Aprende a tu manera” es la nueva herramienta de IA que Google está probando para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje personalizables que potencien la forma de retener la información. Hasta ahora, el libro de texto fue un elemento básico del aula, lo que obligaba a un enfoque de enseñanza limitado y uniforme; pero esta nueva iniciativa ofrece una forma más dinámica de vincularse con sus páginas.
Esta herramienta, ya disponible en Google Labs, es un experimento de investigación que aprovecha la IA generativa (GenAI) para transformar los materiales educativos, creando una experiencia más efectiva, atractiva, personalizada y centrada en el aprendizaje para cada estudiante. Con ella, los alumnos tendrán la posibilidad de diseñar su propio proceso de estudio, explorando materiales en diversos formatos que se adaptan a sus necesidades cambiantes.
Los pilares que fundamentan a Aprende a tu manera
El enfoque detrás de Aprende a tu manera se basa en dos pilares clave que trabajan juntos para aumentar la experiencia de aprendizaje: (1) generar varias representaciones multimodales del contenido y (2) tomar pasos fundamentales hacia la personalización.
El proceso de personalización: El sistema comienza preguntando al alumno por su grado e intereses (por ejemplo, deportes, música o gastronomía). El material original se adapta según el nivel informado por el alumno, manteniendo el alcance del contenido. A continuación, se reemplazan estratégicamente los ejemplos genéricos por otros personalizados según los intereses detectados. Este texto constituye la base para todas las demás representaciones, extendiendo el efecto de personalización a lo largo de toda la experiencia. Por ejemplo, un caso genérico de la Tercera Ley del Movimiento de Newton podría reescribirse para un alumno interesado en el baloncesto o el arte. Esto concuerda con las observaciones pedagógicas de que el aprendizaje es más efectivo cuando se ajusta a las características del estudiante.
Representaciones Múltiples de Contenido: Inspirado en la teoría de la codificación dual, que sugiere que forjar conexiones mentales entre diferentes representaciones fortalece la comprensión conceptual, Aprende a tu manera ofrece diversos formatos de interacción. Estas representaciones brindan opciones a los estudiantes y están adaptadas al grado seleccionado y a sus intereses personales, con cuestionarios interactivos que ofrecen retroalimentación dinámica para guiarlos.
Los auspiciosos resultados de Aprende a tu manera
Una investigación impulsada por LearnLM (la familia de modelos pedagógicos de Google integrados en Gemini 2.5 Pro) reveló el impacto real de esta herramienta. En un estudio de eficacia con 60 estudiantes de entre 15 y 18 años, quienes usaron Aprende a tu manera obtuvieron una puntuación un 9 % superior en una evaluación inmediata y un notable 11 % superior en una prueba de retención realizada entre 3 y 5 días después, en comparación con los estudiantes que usaron un lector digital estándar.
Más allá de las puntuaciones cuantitativas, el 100 % de los usuarios de Aprende a tu manera se sintieron más cómodos realizando la evaluación y el 93 % expresó su deseo de usarlo para su aprendizaje futuro, superando significativamente al grupo de lectores digitales. Las entrevistas cualitativas revelaron, además, que los estudiantes encontraron una gran utilidad en la herramienta. Al transformar el libro de texto estático en un artefacto interactivo y dar a los alumnos mayor autonomía sobre su aprendizaje, desde Google notaron una mejor retención de los conocimientos.