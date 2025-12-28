Secciones
¿Adiós a NotebookLM?: Google redobló la apuesta con una IA que transforma los libros de texto

La nueva IA de Google promete llevar el estudio a otro nivel. Con técnicas personalizables puede potenciar la retención de la información.

La interfaz Learn You Way proporciona acceso fácil a múltiples representaciones y oportunidades de práctica. La interfaz Learn You Way proporciona acceso fácil a múltiples representaciones y oportunidades de práctica. Fuente: Google
Las horas de estudio dejaron de ser sesiones de escritura, de resúmenes kilométricos o de subrayados interminables. El escritorio de cualquier estudiante parece tener siempre abierta una misma herramienta: NotebookLM, un programa de inteligencia artificial capaz de crear resúmenes, guías de estudio, preguntas para debates, mapas mentales y mucho más; un material capaz de potenciar el aprendizaje. Pero Google parece ir por más con otro asistente que revoluciona las maneras de leer un libro de texto.

De cero a una fortuna descomunal: quiénes son los nuevos multimillonarios que creó la Inteligencia Artificial

“Aprende a tu manera” es la nueva herramienta de IA que Google está probando para proporcionar a los estudiantes experiencias de aprendizaje personalizables que potencien la forma de retener la información. Hasta ahora, el libro de texto fue un elemento básico del aula, lo que obligaba a un enfoque de enseñanza limitado y uniforme; pero esta nueva iniciativa ofrece una forma más dinámica de vincularse con sus páginas.

Esta herramienta, ya disponible en Google Labs, es un experimento de investigación que aprovecha la IA generativa (GenAI) para transformar los materiales educativos, creando una experiencia más efectiva, atractiva, personalizada y centrada en el aprendizaje para cada estudiante. Con ella, los alumnos tendrán la posibilidad de diseñar su propio proceso de estudio, explorando materiales en diversos formatos que se adaptan a sus necesidades cambiantes.

Los pilares que fundamentan a Aprende a tu manera 

El enfoque detrás de Aprende a tu manera se basa en dos pilares clave que trabajan juntos para aumentar la experiencia de aprendizaje: (1) generar varias representaciones multimodales del contenido y (2) tomar pasos fundamentales hacia la personalización.

El proceso de personalización: El sistema comienza preguntando al alumno por su grado e intereses (por ejemplo, deportes, música o gastronomía). El material original se adapta según el nivel informado por el alumno, manteniendo el alcance del contenido. A continuación, se reemplazan estratégicamente los ejemplos genéricos por otros personalizados según los intereses detectados. Este texto constituye la base para todas las demás representaciones, extendiendo el efecto de personalización a lo largo de toda la experiencia. Por ejemplo, un caso genérico de la Tercera Ley del Movimiento de Newton podría reescribirse para un alumno interesado en el baloncesto o el arte. Esto concuerda con las observaciones pedagógicas de que el aprendizaje es más efectivo cuando se ajusta a las características del estudiante.

Representaciones Múltiples de Contenido: Inspirado en la teoría de la codificación dual, que sugiere que forjar conexiones mentales entre diferentes representaciones fortalece la comprensión conceptual, Aprende a tu manera ofrece diversos formatos de interacción. Estas representaciones brindan opciones a los estudiantes y están adaptadas al grado seleccionado y a sus intereses personales, con cuestionarios interactivos que ofrecen retroalimentación dinámica para guiarlos.

Los auspiciosos resultados de Aprende a tu manera 

Una investigación impulsada por LearnLM (la familia de modelos pedagógicos de Google integrados en Gemini 2.5 Pro) reveló el impacto real de esta herramienta. En un estudio de eficacia con 60 estudiantes de entre 15 y 18 años, quienes usaron Aprende a tu manera obtuvieron una puntuación un 9 % superior en una evaluación inmediata y un notable 11 % superior en una prueba de retención realizada entre 3 y 5 días después, en comparación con los estudiantes que usaron un lector digital estándar.

Más allá de las puntuaciones cuantitativas, el 100 % de los usuarios de Aprende a tu manera se sintieron más cómodos realizando la evaluación y el 93 % expresó su deseo de usarlo para su aprendizaje futuro, superando significativamente al grupo de lectores digitales. Las entrevistas cualitativas revelaron, además, que los estudiantes encontraron una gran utilidad en la herramienta. Al transformar el libro de texto estático en un artefacto interactivo y dar a los alumnos mayor autonomía sobre su aprendizaje, desde Google notaron una mejor retención de los conocimientos.

“La educación ya no te puede formar para el trabajo”: por qué la IA pone en jaque a la escuela y qué se puede aprender de este cambio

Google suma una plataforma con más de 1.300 cursos sobre inteligencia artificial y tecnología

Del PDF a TikTok: cómo la inteligencia artificial está cambiando la forma de estudiar

Los mejores mensajes para enviar por WhatsApp esta Navidad, según la Inteligencia Artificial

Parte 5 - El regalo de la presencia: manual para rescatarnos de la soledad digital

Compras de Año Nuevo: así atenderán los comercios en Tucumán durante el 29, 30 y 31 de diciembre

La difícil relación de Brigitte Bardot con su único hijo: un vínculo marcado por la distancia

La muerte de Brigitte Bardot: qué problemas de salud marcaron sus últimos años

Quién era Brigitte Bardot, la mujer que encarnó la libertad y la sensualidad en el siglo pasado

Tormentas y calor extremo: sigue la alerta amarilla y estas son las zonas más afectadas

Murió Brigitte Bardot: adiós a la leyenda del cine francés y defensora de los animales

Alerta por una estafa que utiliza la imagen un reconocido banco: cuidado con hacer reclamos

Radares y fotomultas: qué requisitos deben cumplir sí o sí para que tengas que pagarlas

