Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

Los fondos salieron de TourProdEnter LLC, una empresa controlada por la esposa de Faroni, hacia Sports NextGen Ltd, sociedad parte del grupo que adquirió el Perugia Calcio en 2024. Fueron 25 transferencias realizadas entre enero y septiembre de 2025 a cuentas en el Revolut Bank del Reino Unido y Afrasia Bank, en las Islas Mauricio. A ese flujo se suman otros US$500.000 enviados a Beagle Capital Management LLC, otra firma que figura como controlante del club italiano.