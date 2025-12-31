Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

Durante el último año, el productor teatral Javier Faroni transfirió más de US$5,7 millones desde una cuenta que recibe ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia una sociedad propia registrada en Londres, vinculada al club italiano Perugia. Así surge de documentación bancaria y registros oficiales analizados por LA NACION, que revelan una trama financiera que conecta a la Selección argentina con firmas offshore y entidades en múltiples jurisdicciones.
Los fondos salieron de TourProdEnter LLC, una empresa controlada por la esposa de Faroni, hacia Sports NextGen Ltd, sociedad parte del grupo que adquirió el Perugia Calcio en 2024. Fueron 25 transferencias realizadas entre enero y septiembre de 2025 a cuentas en el Revolut Bank del Reino Unido y Afrasia Bank, en las Islas Mauricio. A ese flujo se suman otros US$500.000 enviados a Beagle Capital Management LLC, otra firma que figura como controlante del club italiano.
Las operaciones quedaron documentadas a partir de “discoveries” ordenados por la Justicia de Estados Unidos, que obligaron a bancos como Bank of America y JP Morgan a entregar registros de movimientos financieros. En paralelo, la investigación detectó otros giros millonarios vinculados a TourProdEnter para la compra de bienes de lujo, así como transferencias hacia sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, dirigente clave en la estructura de la AFA.
Una trama bajo la lupa judicial y deportiva
La adquisición del Perugia, un club histórico hoy en la tercera división italiana, derivó en sanciones formales de la Federación Italiana de Fútbol, que cuestionó la tardía presentación de documentación financiera por parte de los inversores. Entre ellos aparece el financista Juan Martín Molinari, otro rostro visible del entramado societario y hoy desvinculado del proyecto.
Mientras tanto, la revelación de que fondos depositados por sponsors, amistosos y derechos televisivos de la Selección habrían terminado fortaleciendo a empresas controlantes del Perugia vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo económico del fútbol argentino y el rol del círculo íntimo de la conducción de la AFA.