Secciones
LA GACETA
DeportesFútbol

Escándalo internacional: detectan millones de la AFA vinculados a la compra del Perugia en Italia

Las transferencias, atribuidas a empresas controladas por Javier Faroni, vuelven a poner bajo la lupa los movimientos financieros del entorno dirigencial.

POLÉMICA. Javier Faroni se convirtió, en 2024, en uno de los propietarios del club de fútbol Perugia, de Italia. POLÉMICA. Javier Faroni se convirtió, en 2024, en uno de los propietarios del club de fútbol Perugia, de Italia.
Hace 1 Hs

Durante el último año, el productor teatral Javier Faroni transfirió más de US$5,7 millones desde una cuenta que recibe ingresos de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) hacia una sociedad propia registrada en Londres, vinculada al club italiano Perugia. Así surge de documentación bancaria y registros oficiales analizados por LA NACION, que revelan una trama financiera que conecta a la Selección argentina con firmas offshore y entidades en múltiples jurisdicciones.

Los fondos salieron de TourProdEnter LLC, una empresa controlada por la esposa de Faroni, hacia Sports NextGen Ltd, sociedad parte del grupo que adquirió el Perugia Calcio en 2024. Fueron 25 transferencias realizadas entre enero y septiembre de 2025 a cuentas en el Revolut Bank del Reino Unido y Afrasia Bank, en las Islas Mauricio. A ese flujo se suman otros US$500.000 enviados a Beagle Capital Management LLC, otra firma que figura como controlante del club italiano.

Las operaciones quedaron documentadas a partir de “discoveries” ordenados por la Justicia de Estados Unidos, que obligaron a bancos como Bank of America y JP Morgan a entregar registros de movimientos financieros. En paralelo, la investigación detectó otros giros millonarios vinculados a TourProdEnter para la compra de bienes de lujo, así como transferencias hacia sociedades relacionadas con Pablo Toviggino, dirigente clave en la estructura de la AFA.

Una trama bajo la lupa judicial y deportiva

La adquisición del Perugia, un club histórico hoy en la tercera división italiana, derivó en sanciones formales de la Federación Italiana de Fútbol, que cuestionó la tardía presentación de documentación financiera por parte de los inversores. Entre ellos aparece el financista Juan Martín Molinari, otro rostro visible del entramado societario y hoy desvinculado del proyecto.

Mientras tanto, la revelación de que fondos depositados por sponsors, amistosos y derechos televisivos de la Selección habrían terminado fortaleciendo a empresas controlantes del Perugia vuelve a colocar bajo escrutinio el manejo económico del fútbol argentino y el rol del círculo íntimo de la conducción de la AFA.

Temas Selección Argentina de fútbolAsociación del Fútbol ArgentinoClaudio "Chiqui" Tapia
Tamaño texto
Comentarios
NOTICIAS RELACIONADAS
“Gran susto” en el fútbol mundial: operaron de urgencia a Roberto Carlos por un problema cardíaco

“Gran susto” en el fútbol mundial: operaron de urgencia a Roberto Carlos por un problema cardíaco

La AFA endurece su postura: juveniles que se vayan por patria potestad no serán citados a la Selección

La AFA endurece su postura: juveniles que se vayan por patria potestad no serán citados a la Selección

¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

¿Rival peligroso para la selección argentina? Argelia brilló y goleó en la Copa de África

Disputó el Mundial con Francia y admitió su odio a la selección argentina por lo sucedido en Qatar

Disputó el Mundial con Francia y admitió su odio a la selección argentina por lo sucedido en Qatar

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Lionel Messi posó con una camiseta del Ascenso y generó furor entre los hinchas

Lo más popular
Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años
1

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez
2

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto
3

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela
4

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026
5

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso
6

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Más Noticias
Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Hugo Colace enciende la búsqueda de un central zurdo para la defensa de Atlético Tucumán

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Las parejas de los ex jugadores de Vélez reaccionaron al sobreseimiento en la causa por abuso sexual

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Estados Unidos embiste por tierra y escala el conflicto con Venezuela

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Los argumentos del juez para sobreseer por abuso sexual a los jugadores de Vélez

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Choque en El Bracho: la tragedia de la familia santiagueña se habría producido porque el conductor perdió el control del auto

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Esta noche no lloverá: el pronóstico de Cristofer Brito para el inicio de 2026

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Se viene 2026, el año del ahorro forzoso

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Así funciona un gimnasio exclusivo para mayores de 50 años

Comentarios