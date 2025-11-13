Por qué se las llama “viudas negras”: el origen del nombre y los casos más impactantes

El caso de esta mujer afgana estremeció a Medio Oriente en la década del 2000. Gul seducía a hombres con la promesa de compartir una comida y un encuentro íntimo. Luego, junto con sus cómplices, los asesinaba y enterraba en el patio de su casa. Fue condenada por 27 homicidios y pasó el resto de su vida en prisión, donde dio a luz a su hija.