Gran noticia para Colapinto: la decisión de la FIA que le dará más potencia a su Alpine en la Fórmula 1

El conflicto se originó por una "zona gris" en el reglamento de motores para 2026. Honda, Ferrari y Audi presentaron una solicitud formal pidiendo aclaraciones sobre la legalidad de los diseños de Mercedes y Red Bull Powertrains. La acusación se centraba en la relación de compresión de los motores: el reglamento estipula un límite de 16:1, pero los rivales denunciaron que, mediante la expansión térmica de materiales complejos, estos impulsores alcanzan una relación de 18:1 al funcionar en caliente, generando mayor potencia.