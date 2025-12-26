Gran noticia para Colapinto: la decisión de la FIA que le dará más potencia a su Alpine en la Fórmula 1

Franco Colapinto y Alpine recibieron lo que podría considerarse un "regalo de Navidad" anticipado de cara a la temporada 2026. En medio de una fuerte disputa reglamentaria que amenazaba con judicializar la Fórmula 1 antes de que los nuevos autos toquen la pista, la Federación Internacional del Automóvil (FIA) emitió un veredicto técnico que favorece directamente a Mercedes, futuro proveedor de motores de la escudería francesa donde militará el argentino.
El conflicto se originó por una "zona gris" en el reglamento de motores para 2026. Honda, Ferrari y Audi presentaron una solicitud formal pidiendo aclaraciones sobre la legalidad de los diseños de Mercedes y Red Bull Powertrains. La acusación se centraba en la relación de compresión de los motores: el reglamento estipula un límite de 16:1, pero los rivales denunciaron que, mediante la expansión térmica de materiales complejos, estos impulsores alcanzan una relación de 18:1 al funcionar en caliente, generando mayor potencia.
Sin embargo, el ente rector del automovilismo falló a favor de la innovación. Según reportó la versión italiana de Motorsport, la FIA admitió que las cámaras de combustión “son legales si, durante las pruebas realizadas a temperatura ambiente, se mide una relación de compresión de 16:1. No importa si, al calentarse, el valor resultante es mayor“.
Una ventaja de "diez caballos"
La decisión de la FIA valida una ingeniería sofisticada. Según explicó el medio especializado The Race, la clave está en que “los motores utilizan piezas complejas que se expanden deliberadamente cuando el motor está caliente".
Esta expansión física permite violar el límite estático durante la carrera, lo que “ayuda a aumentar la relación de compresión (y, por lo tanto, ofrece un rendimiento adicional y una mejor eficiencia del combustible) cuando el motor funciona sin problemas en la pista". Se estima que este truco técnico podría traducirse en una ganancia de potencia de unos “diez caballos”, vitales para ganar décimas de segundo en un deporte de márgenes ínfimos.
El impacto positivo para Colapinto
Esta resolución es el primer punto a favor para Alpine en su reestructuración. El equipo, que tendrá al argentino y a Pierre Gasly en sus filas, tomó la drástica decisión de abandonar sus propios motores Renault para convertirse en cliente de Mercedes a partir de 2026. Si la FIA hubiera prohibido este desarrollo, Alpine habría quedado atado a un motor "capado" en su desarrollo.
Ahora, la escudería alemana podrá suministrar esta tecnología de vanguardia no solo a su equipo oficial, sino también a sus clientes: McLaren, Williams y Alpine. Por el lado de Red Bull, esta ventaja llegará a los coches de Max Verstappen y al equipo Racing Bulls.