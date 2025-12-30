Secciones
Atlético Tucumán ya tiene rivales, fechas y horarios confirmados para la Serie Río de la Plata 2026

El equipo dirigido por Hugo Colace enfrentará a Cerro Largo y Progreso en Montevideo, con dos amistosos programados el 12 y el 15 de enero, como parte de su preparación de verano.

RIVALES CONFIRMADOS. Atlético Tucumán volverá a tener rodaje internacional en el verano uruguayo, con dos partidos programados en Montevideo por la Serie Río de la Plata 2026.
Hace 1 Hs

Atlético Tucumán terminó de completar el rompecabezas de su pretemporada internacional. Con la grilla definitiva de equipos confirmada, el "Decano" ya conoce a quiénes enfrentará, cuándo y dónde jugará en la Serie Río de la Plata 2026, el tradicional certamen veraniego que se disputará en Uruguay entre el 10 y el 23 de enero.

El equipo tucumano tendrá dos compromisos en Montevideo. El primero será el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa. Tres días más tarde, el 15 de enero, a las 18.15, se medirá con Progreso, en el Estadio Parque Saroldi. Ambos encuentros formarán parte de la preparación rumbo al inicio del Torneo Apertura 2026.

Con estos partidos ya definidos, Atlético se suma a una edición que contará con una fuerte presencia regional. Por Argentina, además del "Decano", participarán Independiente, San Lorenzo, Huracán, Unión de Santa Fe y Colón de Santa Fe. Desde Chile dirán presente Colo Colo, Deportes Concepción y Universidad de Concepción.

Paraguay estará representado por Cerro Porteño y Olimpia, mientras que desde Perú llegará Alianza Lima. El fútbol uruguayo, anfitrión del torneo, aportará una amplia nómina que incluye a Peñarol, Miramar Misiones, Juventud, Paysandú FC, Montevideo City, Cerro Largo, Racing de Montevideo, Montevideo Wanderers y Defensor Sporting.

Para Atlético Tucumán, la Serie Río de la Plata volverá a ser una oportunidad clave para sumar minutos de competencia, ajustar funcionamiento y llegar con mayor rodaje al arranque oficial de la temporada. Esta vez, con calendario cerrado y rivales definidos, la pretemporada ya dejó de ser una incógnita y empezó a jugarse también en la agenda.

