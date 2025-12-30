Atlético Tucumán ya tiene rivales, fechas y horarios confirmados para la Serie Río de la Plata 2026

El equipo tucumano tendrá dos compromisos en Montevideo. El primero será el 12 de enero, a las 21, frente a Cerro Largo, en el Estadio Charrúa. Tres días más tarde, el 15 de enero, a las 18.15, se medirá con Progreso, en el Estadio Parque Saroldi. Ambos encuentros formarán parte de la preparación rumbo al inicio del Torneo Apertura 2026.