Tras la tormenta, ¿qué se espera del tiempo para Año Nuevo?

Las fotos del agua cubriendo veredas y avenidas siguen multiplicándose en las pantallas, pero el clima ya cambió de eje. Tras el fuerte temporal que golpeó a la capital, la atención está puesta en el pronóstico y en cómo estará el tiempo en Tucumán durante las últimas horas del año y el inicio de 2026.
Lo que pasó
Las lluvias intensas que cayeron este lunes sobre San Miguel de Tucumán y el área metropolitana dejaron calles anegadas, demoras generalizadas y miles de vecinos varados, en una jornada marcada por la alerta naranja que había emitido el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El temporal comenzó poco después del mediodía, tras fuertes ráfagas de viento, y se extendió durante varias horas sin dar tregua. La acumulación de agua en cortos períodos complicó la circulación en numerosos puntos de la capital. Las líneas de colectivos redujeron su frecuencia mientras duró la tormenta, lo que agravó el regreso a los hogares en plena hora pico. En paralelo, las aplicaciones de viajes registraron fuertes aumentos en las tarifas, en algunos casos duplicando y hasta triplicando los valores habituales.
Desde el SMN advirtieron que el fenómeno estuvo acompañado por abundante precipitación, intensa actividad eléctrica y ráfagas que en algunos sectores alcanzaron los 70 km/h, con registros de lluvia que superaron los valores previstos de manera puntual.
El foco ahora
Con el impacto del temporal aún fresco, la principal pregunta de los tucumanos pasa por qué se espera para las próximas horas y para los festejos de fin de año.
De acuerdo al pronóstico oficial, el miércoles 31 de diciembre se presentará con tiempo cálido y cielo mayormente nublado, con temperaturas que oscilarán entre los 22 y 32 grados. Si bien se espera una mejora respecto de la jornada anterior, no se descartan tormentas aisladas hacia la tarde o la noche, por lo que recomiendan precaución a quienes planeen celebraciones al aire libre.
El primer día del nuevo año llegaría con condiciones más estables. El SMN anticipa para el jueves 1 de enero una jornada con nubosidad variable, baja probabilidad de lluvias y temperaturas elevadas, con mínimas cercanas a los 22 grados y máximas que podrían alcanzar los 33 o 34 grados.
Tras las lluvias del último lunes del año, el inicio de 2026 aparece, al menos desde el punto de vista climático, con un panorama más favorable, aunque las autoridades recuerdan que el verano tucumano suele combinar calor intenso con eventos de tormentas repentinas, por lo que recomiendan mantenerse atentos a los alertas oficiales.