Tras la tormenta, ¿qué se espera del tiempo para Año Nuevo?

El temporal comenzó poco después del mediodía, tras fuertes ráfagas de viento, y se extendió durante varias horas sin dar tregua. La acumulación de agua en cortos períodos complicó la circulación en numerosos puntos de la capital. Las líneas de colectivos redujeron su frecuencia mientras duró la tormenta, lo que agravó el regreso a los hogares en plena hora pico. En paralelo, las aplicaciones de viajes registraron fuertes aumentos en las tarifas, en algunos casos duplicando y hasta triplicando los valores habituales.