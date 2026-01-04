Por qué cada vez más personas toman cúrcuma con limón en ayunas

La cúrcuma, cuya popularidad trascendió su uso tradicional en el curry, es reconocida por sus cualidades antibacterianas y cicatrizantes. Puede consumirse en cápsulas, tabletas, extractos, polvo o como suplemento alimenticio, aunque los especialistas coinciden en que prepararla en forma de té o jugo es una de las maneras más efectivas de aprovechar sus beneficios. En todos los casos, se recomienda consultar previamente con un médico de cabecera antes de incorporar cualquier remedio o suplemento a la dieta diaria.