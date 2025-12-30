La mansión de Pilar investigada por la Justicia fue tasada en más de U$S20 millones y refuerza la lupa sobre la AFA

El informe técnico, de 550 páginas, fue elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro y abarcó la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y rodados ubicados en la propiedad de la calle Misiones 4097. La tasación había sido ordenada en los inicios de la causa impulsada por la Coalición Cívica y tramitada originalmente ante el juez Daniel Rafecas, antes de que la Cámara Federal dispusiera el pase del expediente al juzgado de Aguinsky.