La mansión de Pilar investigada por la Justicia fue tasada en más de U$S20 millones y refuerza la lupa sobre la AFA

La lujosa propiedad ubicada en Villa Rosa, partido de Pilar, que la Justicia investiga por presuntos vínculos con la conducción de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), fue valuada oficialmente en U$S 20,8 millones, de acuerdo con el informe elevado por los peritos tasadores al expediente judicial. Dentro de ese monto se incluyen 54 vehículos clásicos y de alta gama, cuyo valor conjunto asciende a U$S 3,8 millones de dólares.
El informe pericial, al que accedió y publicó el diario La Nación, detalla que sólo el terreno (una parcela de cinco hectáreas) fue estimado en U$S 5,6 millones. A eso se suman U$S 134.000 correspondientes al edificio de acceso y U$S 2,3 millones por la casa principal. El helipuerto fue valuado en U$S 85.000, mientras que las caballerizas, junto con la vivienda del petisero, alcanzaron una tasación de U$S 1,2 millones. El quincho, por su parte, fue valuado en U$S 1,4 millones.
La finca figura a nombre de Real Central SRL, una sociedad integrada por Luciano Pantano, monotributista, y su madre Ana Conte, jubilada. Sin embargo, los investigadores sostienen que la propiedad estaría ligada al tesorero de la AFA, Pablo Toviggino, a partir del análisis de las sociedades intervinientes en la operación, permisos asociados a los vehículos y distintos objetos hallados durante los allanamientos, entre ellos un bolso y una placa recordatoria con su nombre.
La pericia fue recibida en las últimas horas por el juez en lo Penal Económico Marcelo Aguinsky, quien actualmente tiene a su cargo la causa. El estudio pericial contrasta de manera significativa con el valor declarado en la escritura de compraventa incorporada al expediente: allí consta que la empresa Central Park Drinks, luego rebautizada como Real Central SRL, pagó U$S 1,8 millones por el predio completo y la casona.
El informe técnico, de 550 páginas, fue elaborado por peritos del Colegio de Martilleros y Corredores Públicos del Departamento Judicial de San Isidro y abarcó la totalidad de los bienes muebles, inmuebles y rodados ubicados en la propiedad de la calle Misiones 4097. La tasación había sido ordenada en los inicios de la causa impulsada por la Coalición Cívica y tramitada originalmente ante el juez Daniel Rafecas, antes de que la Cámara Federal dispusiera el pase del expediente al juzgado de Aguinsky.
Una tasación millonaria que contradice la escritura
El detalle del inventario, según el informe, es exhaustivo: la casa secundaria fue valuada en U$S 1,2 millones; la piscina, en U$S 50.000; el bar, en U$S 390.000; el área de recepción, en U$S 350.000; y el spa con gimnasio, en U$S 1,4 millones. También se incluyeron una cancha de paddle (U$S 30.000), un depósito (U$S un millón) y el galpón en el que se almacenaban los vehículos, tasado en U$S 1,4 millones. La suma de todos los ítems alcanza los U$S 20,8 millones informados.
La investigación avanzó sobre los perfiles económicos de los titulares formales de la sociedad propietaria. Pantano y Conte presentan ingresos que no se condicen con una propiedad de esas características ni con una colección de 45 autos de lujo y de colección, siete motos de alta cilindrada y dos kartings, todos registrados a nombre de Real Central SRL y secuestrados durante los allanamientos.
Sociedades, prestanombres y vínculos con el entorno de la AFA
En la escritura de compraventa aparece como vendedor Mauro Javier Paz, en representación de Malte SRL, y como comprador Pantano, por Central Park Drinks. Paz fue dirigente del fútbol femenino y vinculado a estructuras de la AFA, mientras que Pantano se desempeñaba como referente del futsal afiliado a la entidad madre del fútbol argentino.
Los peritos remarcaron que el predio, de 55.690 metros cuadrados, fue adquirido a un valor de apenas 32 dólares por metro cuadrado, muy por debajo de los precios de mercado en la zona. Ese dato es uno de los ejes que refuerzan las sospechas judiciales.
La quinta había pertenecido al exfutbolista Carlos Tevez, quien en 2023 la vendió a Malte SRL. Esa firma estaba integrada mayoritariamente por Paz y por Orlando Martín López, ambos con domicilio en Santiago del Estero, en la misma dirección que HT SRL, empresa asociada a Toviggino. Con el paso del tiempo, Malte SRL tuvo como accionistas a otras sociedades y personas del mismo entramado, incluidos Carlos Bruno Seguel y Juan Pablo Beacon, abogado con vínculos con la conducción de la AFA.
La cadena societaria, los domicilios repetidos y las inconsistencias patrimoniales llevaron al juez Aguinsky a disponer el levantamiento del secreto bancario, fiscal y financiero de Toviggino, una de las medidas más directas adoptadas hasta el momento en relación con esta propiedad. Además, Pantano y Conte tienen prohibición de salida del país, inhibición general de bienes y cuentas congeladas, al igual que la empresa Real Central SRL.
En paralelo, el magistrado solicitó a la Dirección General Impositiva un informe económico y financiero integral sobre las sociedades vinculadas a la mansión, mientras la causa continúa avanzando sobre el origen real de los fondos utilizados para adquirir y mantener uno de los bienes más emblemáticos del expediente que hoy pone bajo la lupa a la conducción del fútbol argentino.