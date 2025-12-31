¿Cinta violeta en la cama? El secreto para renovar tu energía este 31 de diciembre

Cómo hacer el ritual de la cinta violeta

La ejecución de este ritual destaca por su sencillez, ya que no exige preparativos complejos ni materiales costosos. Basta con conseguir una cinta violeta de cualquier textura y mantener una actitud optimista para iniciar el nuevo ciclo con determinación. El procedimiento sugiere sujetar el lazo en la pata de la cama antes de la medianoche del 31 de diciembre, aprovechando el momento del nudo para visualizar deseos o realizar peticiones especiales que guiarán el camino durante los meses venideros.