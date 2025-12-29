Estos son los colores que deberá usar cada signo en Año Nuevo para atraer la buena fortuna, según el horóscopo chino

Recibir el 2026 priorizando el bienestar y el progreso requiere, para el horóscopo chino, estar atentos a la paleta cromática. Los colores están asociados a elementos como la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Incorporarlos en detalles de la ropa, los accesorios o incluso en la decoración del hogar durante las celebraciones y este nuevo año que comienza puede ayudar a hacer de 2026 un periodo notable.