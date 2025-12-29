Secciones
Estos son los colores que deberá usar cada signo en Año Nuevo para atraer la buena fortuna, según el horóscopo chino

En las celebraciones de Año Nuevo y en lo que resta del año, estos serán los colores que acompañarán a los signos como verdaderos activadores energéticos.

Los colores que deberán llevar los signos en 2026. Los colores que deberán llevar los signos en 2026. Fuente: Pixabay
Hace 3 Hs

Los colores no se reducen a una cuestión estética o a un mero fenómeno físico iniciado por el espectro lumínico. Las tonalidades tienen un profundo significado para el horóscopo chino, ligado a los cinco elementos que, a su vez, son verdaderos activadores energéticos. Si en este 2026 entrante queremos estar en sintonía con la prosperidad y las nuevas oportunidades, deberemos vestir las prendas que coincidan con aquellos propósitos.

Recibir el 2026 priorizando el bienestar y el progreso requiere, para el horóscopo chino, estar atentos a la paleta cromática. Los colores están asociados a elementos como la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua. Incorporarlos en detalles de la ropa, los accesorios o incluso en la decoración del hogar durante las celebraciones y este nuevo año que comienza puede ayudar a hacer de 2026 un periodo notable.

Los colores aliados de los signos en el 2026

Rata: Es un signo vinculado a elementos como el agua y el metal, los cuales son grandes aliados. Para los nacidos bajo este signo, colores como el azul profundo, el negro y el plateado ayudan a potenciar la inteligencia, la intuición y la capacidad de adaptación, claves para avanzar en proyectos laborales y financieros durante 2026.

Buey: Encuentra su fortaleza en los colores tierra. Para este animal, asociado a la constancia y la estabilidad, serán los marrones, el beige y los verdes suaves los que le aportarán equilibrio emocional y le ayudarán a consolidar logros a largo plazo, especialmente en temas económicos y familiares en este nuevo año que entra.

Tigre: Para un signo definido por la acción y el coraje inquebrantable, el 2026 exige potenciar su naturaleza audaz. Los colores intensos, como el verde vibrante y el azul petróleo, funcionan como estimulantes del crecimiento personal y facilitadores en la toma de decisiones complejas.

Conejo: En contraste, el Conejo —siempre sensible y diplomático— encontrará su mejor aliado en la delicadeza. Los tonos pastel, blancos y rosados suaves serán fundamentales para reforzar la armonía en sus vínculos afectivos y brindar la serenidad necesaria para transitar el año.

Dragón: El máximo símbolo de poder y expansión debe apostar a la magnificencia. El dorado, el rojo y el púrpura actúan como verdaderos catalizadores de éxito. Al ser colores que amplifican su carisma natural, son ideales para quienes buscan reconocimiento profesional en este ciclo.

Serpiente: Siempre intuitiva y estratégica, logra su mejor sintonía con el negro, el violeta y los tonos vino. Estas gamas profundas fomentan la introspección, permitiendo que este signo tome decisiones acertadas, especialmente en el plano financiero.

Caballo: El desafío será canalizar su energía inquieta. El naranja, el azul claro y el verde lima le permitirán mantener el ritmo sin perder el equilibrio entre su necesidad de libertad y sus compromisos.

Cabra: Signo creativo y emocional por excelencia, su paleta sugerida se inclina hacia los tonos crema, lavanda y verde agua. Estos colores funcionan como un refugio de contención, aportando la claridad necesaria para alcanzar la estabilidad en el hogar.

Mono: Ingenioso y versátil, podrá potenciar su suerte mediante el uso de colores brillantes como el amarillo, el blanco y el plateado, tonos que disparan la creatividad y atraen oportunidades inesperadas.

Gallo: Reconocido por su detallismo y perseverancia, encontrará respaldo en la calidez del rojo, el cobre y el dorado. Esta selección fortalece la autoconfianza y asegura que sus esfuerzos se destaquen tanto en el plano laboral como en el social.

Perro: Para el signo leal y protector, la seguridad vendrá de la mano de los colores tierra, el azul oscuro y el verde oliva, fundamentales para consolidar relaciones duraderas y decisiones justas.

Cerdo: Finalmente, el Cerdo, vinculado históricamente a la abundancia y el disfrute, vibrará en sintonía con el rosa, el celeste y el verde claro. Estos colores refuerzan el bienestar integral y la prosperidad en todas sus formas.

