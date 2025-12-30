Secciones
Asueto administrativo el 2 de enero: qué provincias adhieren y cómo será la actividad pública en Tucumán

Sumando feriados, asuetos y fines de semana, las reparticiones públicas de la provincia tuvieron 13 días sin actividad, a los que se suman el 2, 3 y 4 de enero.

La Provincia y el Municipio cesarán su actividad desde el 31 de diciembre hasta el 5 de enero. La Provincia y el Municipio cesarán su actividad desde el 31 de diciembre hasta el 5 de enero. Foto: Municipalidad de San Miguel de Tucumán
Por Milagro Corbalán Hace 2 Hs

El Gobierno de la Provincia de Tucumán estableció un asueto administrativo para el viernes 2 de enero. De este modo, los empleados de reparticiones públicas podrán disfrutar de un fin de semana extra largo que incluirá el miércoles 31, el feriado del Año Nuevo del jueves 1, el asueto del viernes 2 y el propio fin de semana del 4 y 5 de enero.

El gobernador Osvaldo Jaldo decretó el asueto administrativo tanto para el viernes 26 de diciembre, posterior a la Navidad, como para el viernes 2 de enero, posterior al Año Nuevo. La medida aplica al ámbito de la Administración Pública Provincial Centralizada y Comunas Rurales.

Se encuentran exceptuadas de la medida a aquellas áreas del gobierno "encargadas del pago de sueldos y otros servicios impostergables, responsabilizando a los señores Ministros, Fiscal de Estado y Secretario General de la Gobernación, en cada caso", según informó el sitio de Comunicación de la Provincia.

Actividad municipal por Año Nuevo y asueto el 2 de enero

Las dependencias municipales también se tomarán el fin de semana extendido, por lo que la mayoría de las reparticiones de la capital tendrán un funcionamiento extraordinario.

Asistencia Pública: no habrá atención en consultorios. Se atenderán emergencias en la guardia médica, de enfermería y odontología, que funciona las 24 horas, todos los días. Se solicita concurrir con DNI y barbijo.  

Ómnibus: el miércoles 31 de diciembre circularán hasta las 21.30. El jueves 1º de enero reanudarán el servicio a las 14, con frecuencia reducida. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.

Cementerios municipales: los cementerios del Norte (Juan B. Justo y México), del Oeste (Asunción 150) y Jardín (Eduardo Wilde al 300), abrirán en su horario normal, de 8 a 12 y 15 a 18.  

Recolección de residuos: el miércoles 31 de diciembre el turno noche se adelantará: el camión pasará de 14 a 22. El jueves 1º no habrá recolección de residuos. El viernes 2 el servicio se cumplirá con normalidad.

Mercado Municipal Dorrego: el miércoles 31 de diciembre abrirá medio día, de 9 a 15.30. El jueves 1º de enero estará cerrado. El viernes 2 y sábado 3 de enero atenderá en su horario habitual, de 9 a 15.30 a 18 a 21.30.

Oficina de la Dirección de Respuesta Rápida: no habrá atención presencial, al igual que en otras oficinas administrativas de la comuna capitalina.  

Recepción de reclamos: se recuerda a los vecinos que a través de la App Ciudad SMT pueden realizar pedidos y reclamos sobre diversos temas, como estado de calles, alumbrado público, basurales, tránsito, arbolado, semáforos y transporte, entre otros.

Qué provincias tendrán asueto administrativo el 2 de enero

- Provincia de Buenos Aires: sin asueto

- Catamarca: sin asueto

- Chaco: asueto el 2 de enero

- Chubut: asueto el 2 de enero

- Córdoba: asueto el 2 de enero

- Corrientes: asueto el 2 de enero

- Entre Ríos: asueto el 2 de enero

- Formosa: sin asueto

- Jujuy: asueto el 2 de enero

- La Pampa: sin asueto

- La Rioja: sin asueto

- Mendoza: sin asueto

- Misiones: sin asueto

- Neuqué: asueto el 2 de enero

- Río Negro: sin asueto

- Salta: sin asueto

- San Juan: sin asueto

- San Luis: sin asueto

- Santa Cruz: asueto el 2 de enero

- Santa Fe: sin asueto

- Santiago del Estero: sin asueto

- Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur: sin asueto

