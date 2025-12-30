Asueto administrativo el 2 de enero: qué provincias adhieren y cómo será la actividad pública en Tucumán

El Gobierno de la Provincia de Tucumán estableció un asueto administrativo para el viernes 2 de enero. De este modo, los empleados de reparticiones públicas podrán disfrutar de un fin de semana extra largo que incluirá el miércoles 31, el feriado del Año Nuevo del jueves 1, el asueto del viernes 2 y el propio fin de semana del 4 y 5 de enero.