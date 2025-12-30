River acelera en el mercado de pases: dos vueltas clave y la búsqueda de jerarquía en Europa

El extremo de 22 años, que actualmente milita en el Bologna de la Serie A, ya había estado en el radar del club en 2024 cuando vestía la camiseta de Gimnasia. Hoy, su realidad en el Calcio es distinta: a pesar de haber sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina durante este año, el delantero perdió terreno y protagonismo en su equipo. Esta falta de continuidad abre una ventana para su repatriación, aunque la operación no será sencilla: River deberá competir con el interés de clubes como la Roma y el Olympique de Lyon. La intención es cerrar el fichaje antes de finalizar 2025.