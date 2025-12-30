River acelera en el mercado de pases: dos vueltas clave y la búsqueda de jerarquía en Europa

El mercado de pases en River no da respiro. Con la pretemporada en San Martín de los Andes a la vuelta de la esquina, la dirigencia encabezada por Stefano Di Carlo trabaja contra reloj para cumplir con las exigencias de Marcelo Gallardo. Mientras se confirman los regresos de jugadores cedidos que serán tenidos en cuenta, el club debió recalcular su estrategia para reforzar el ataque ante las complicaciones surgidas en las últimas horas.
Un "tapado" en Italia ante la traba de Andino
El objetivo principal para la ofensiva era Santino Andino. Sin embargo, la negociación con Godoy Cruz entró en un terreno pantanoso debido a un repentino cambio en la representación del juvenil, quienes ahora priorizan ubicarlo en el mercado europeo o brasileño. Ante este escenario de incertidumbre, River activó rápidamente un plan alternativo y apuntó los cañones hacia un viejo anhelo: Benjamín Domínguez.
El extremo de 22 años, que actualmente milita en el Bologna de la Serie A, ya había estado en el radar del club en 2024 cuando vestía la camiseta de Gimnasia. Hoy, su realidad en el Calcio es distinta: a pesar de haber sido convocado por Lionel Scaloni a la Selección Argentina durante este año, el delantero perdió terreno y protagonismo en su equipo. Esta falta de continuidad abre una ventana para su repatriación, aunque la operación no será sencilla: River deberá competir con el interés de clubes como la Roma y el Olympique de Lyon. La intención es cerrar el fichaje antes de finalizar 2025.
Galván y Centurión: los "refuerzos" de la casa
De la extensa lista de futbolistas que debían retornar de sus préstamos, el "Muñeco" levantó el pulgar para dos nombres específicos que se subirán al avión rumbo a la Patagonia el próximo 3 de enero.
El caso más resonante es el de Tomás Galván. El enganche de 25 años viene de una temporada consagratoria en Vélez Sarsfield, donde fue pieza clave para la obtención de la Supercopa Argentina y la Supercopa Internacional. Con 26 partidos oficiales, cuatro goles y una asistencia en su haber durante el último año en Liniers, Gallardo decidió que es el momento de darle una nueva oportunidad en el primer equipo. Aunque el "Fortín" intentó retenerlo, no pudo afrontar la opción de compra de 1.6 millones de dólares y River desestimó un nuevo préstamo.
Por otro lado, el arco también tendrá novedades. Ante la inminente partida de Jeremías Ledesma en busca de titularidad, Ezequiel Centurión volverá a ser el respaldo de Franco Armani. El guardameta regresa tras coronarse campeón de la Copa Argentina con Independiente Rivadavia. Si bien su deseo era continuar en Mendoza para disputar la Copa Libertadores siendo titular, el cuerpo técnico "Millonario" lo contactó para convencerlo de ocupar un rol vital en el recambio del plantel.
Más frentes abiertos: Viña y Allende
La conformación del River 2026 no se detiene allí. Tras asegurar a los volantes centrales Fausto Vera y Aníbal Moreno, la secretaría técnica busca cerrar el lateral izquierdo. Caídas las opciones de Julio Soler y Alexandro Bernabei, todos los cañones apuntan al uruguayo Matías Viña. Según la prensa brasileña, River ya ofertó un préstamo con opción de compra por el campeón de América con Flamengo, quien busca recuperar rodaje tras un año con solo diez partidos en el "Mengao".
Finalmente, en la ofensiva también se realizó un movimiento concreto por Tadeo Allende: el club envió una oferta cercana a los 2.5 millones de dólares al Celta de Vigo por el 50% de su ficha. En contrapartida, las charlas por el defensor Jhohan Romaña se enfriaron, obligando a buscar nuevas alternativas para la zaga central.