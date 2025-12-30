“Sigue intacto”: el golazo de Pablo Aimar que se hizo viral tras un partido benéfico en Córdoba

Pablo Aimar volvió a ponerse los botines y demostró que su talento sigue intacto. A los 46 años, el integrante del cuerpo técnico de la selección argentina participó de un partido solidario disputado en la cancha de Estudiantes de Río Cuarto, el club en el que se formó y que recientemente logró el ascenso a Primera.
Con la camiseta número 10, el exfutbolista fue ovacionado en varias jugadas que recordaron su mejor época. En una de las más celebradas, controló la pelota con clase y definió por encima del arquero, provocando el delirio de los hinchas presentes.
El evento, llamado “El deporte nos une”, tuvo entradas populares y recaudó fondos para las fundaciones ALMA, Dignamente y el hogar “No estarás solo”, que desarrollan tareas sociales vinculadas a la educación y la discapacidad.
Otros invitados
Además de Aimar, participaron exjugadores como Franco Costanzo, Fernando Belluschi, Julio Buffarini y César La Paglia, en una jornada marcada por el espíritu solidario.
Tras el cierre del año, Aimar disfruta unos días de descanso en su ciudad natal, mientras se prepara para un 2026 decisivo: integrará nuevamente el cuerpo técnico de Lionel Scaloni en el desafío de defender el título mundial en Estados Unidos, México y Canadá.